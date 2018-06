Jak se zabíjí manželský dialog

Vražda dialogu, nákaza jediným tématem či vtíravou myšlenkou. Kupodivu ne jako pojem, ale coby příměr na situaci, kdy se manželský dialog scvrkne do jediného tématu, se hodí výraz flašinet". Stále jde o jedno a totéž a to se omílá den co den. Jako příklad uveďme období po odhalení nečekané nevěry. Po odeznění afektu zoufalství a zloby zavede podvedený partner dialog na téma proč jsi mi byl nevěrný?" anebo ještě cosi horšího jak jen jsi mi mohl být nevěrný?". Na tuto otázku neexistuje uspokojivá odpověď, protože z poznatků evoluční teorie vyplývá, že jsme k nevěře naprogramováni. Nedovedu si kale představit ženu, kterou by uspokojila odpověď nevěrného manžela - za nic nemohu, ale mé geny, ta nezbedná čeládka, způsobují, že nevěrný být musím". Slyším tu facku, která právě po této odpovědi padla, a ani se jí nedivím. Abych udělal ženám radost, hovořme o nevěrném muži. Pokud si manžel nevezme na pomoc geny, zbývá mu jako reálná odpověď třeba abych ti pravdu řekl, nevím, proč jsem takové čuně, co se peleší s kdejakou...". Žena kontruje alespoň, že to uznáš". Jenomže po tomto uznání obvykle hned přijde ono ale jak jsi mohl?". Na což muži nezbývá, než se buď vrátit k čuněti, nebo to vylepšit třeba tím vždyť ti povídám, že jsem zmetek, který...". Nevěra, jež byla právě odhalena, vrhá manžele do pasti zoufalství, z níž se někteří pokoušejí oprostit dialogem. Ten však nemá nikdy uspokojivé řešení a fakt nevěry tu páchá další škody, protože dialog je vražděn ustavičným omíláním jediného tématu. Samo dorozumívání dostává falešný rozměr. Vše se nazírá z hlediska manželovy nevěry. Ale o nevěře jako strastiplném jevu teď nehovořme, zabývejme se jevem zvaným flašinet". Manželským flašinetem" se nejednou stávají takzvané anachronické spekulace. Jsou to témata sváru, jež máme zasunuta někde v pozadí vlastního vědomí a jež táhneme jako eso v mariáši, abychom přebili nějaké tvrzení druhého. Uvedu jedno takové vražedné eso. Řekněme, že manžel nevyluxoval koberce, jak slíbil. Hned vzplane hádka a tu manželka skolí manžela výrokem jak jsi se mě mohl nezastat před tvou vlastní matkou, která mě tak strašně urazila...". Obvykle vyjde najevo, že tchyně urazila svou snachu tak před patnácti lety. Nevadí, kdykoli lze tento zasunutý spor tasit jako dýku, jíž zavraždíme jakýkoliv dialog. Manželský dialog obvykle zabíjíme jedním tématem tenkrát, staneme-li se v manželství nějak bezmocní. Zasunutý spor se pak stává skutečně esem v mariáši, které přebíjí ostatní karty. Pamatujte, že slovo mariáš vzniklo z francouzského mariage", což je manželství. Existuje obrana? Je čímsi tak obtížným, jako je naložit vůz pytli cementu. Ale odměna za námahu je pak sladká. Nuže - manželé musí být dohodnuti, že zvrhne-li se jejich hádka do flašinetu s jedinou písničkou, utnou svár tím, že oba zvolají Flašinet!". Pak jdou od sebe a v odloučení setrvají nejlépe jednu celou hodinu. Zaručuji, že pokud se vám poprvé podaří takto vyřešit monotematickou hádku, pohlédnete na sebe a napadne vás, že se asi stále máte přece jen rádi.