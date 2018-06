Jak se vzbouřila Bounty

Psal se rok 1787. Přesně osmadvacátého dubna. Britské lodi Bounty, nacházející se nedaleko Tichomořského souostroví Tahiti, velí mořeplavec William Bligh, mimo jiné účastník slavné Cookovy výpravy v letech 19761979. Přesně v tento den odmítne posádka v čele s Blighem nastoupit do služby. Film může začít.Vzpoura byla ve skutečnosti velmi nemilosrdně potrestána. Bligh byl pak vysazen i s dalšími sedmnácti muži na malý člun, na kterém se posléze doplavil až na indonéskou Jávu, kde objeví několik nových ostrovů. Taková prý byla realita, která se stala předlohou známého románu a samozřejmě i několika jeho filmových adaptací. Prvním, koho téma této významné námořní vzpoury zaujalo, byl americký filmař Frank Lloyd. Natočil svůj film bez problémů a skrupulí v hollywoodském bazénu a na ostrově Catalina a sklidil poměrně slušný divácký úspěch. Despotického kapitána si zahrál Charles Laughton, Fletchera, jenž se s ním často dostává do křížku, Clark Gable.Slavný román byl ovšem zfilmován ještě dvakrát. V roce 1961 vznikla asi nejznámější filmová verze Vzpoura na Bounty, kterou natočil Lewis Milestone a kterou již několikrát viděli i čeští televizní diváci. Hlavní dvojici hrdinů ztělesnili Marlon Brando jako Fletcher a Trevor Howard. Plných třiadvacet let pak atraktivní téma proslulé vzpoury odpočívalo v pomyslném šuplíku. Až v roce 1984 jej oživil filmový producent Dino De Laurentiis, který se rozhodl vytěžit zpříběhu hned dva filmy najednou. Scenáristou se měl stát Robert Bolt, režisérem David Lean oba úspěšní spolutvůrci slavného výpravného filmu Lawrence zArábie. Problém nastal, když Laurentiisovi došly finanční prostředky. To sice nebylo v jeho producentské kariéře nic neobvyklého, nicméně způvodního velkolepého záměru musel dosti slevit. Nakonec byl tedy natočen pouze film jeden - nazvaný prostě Bounty. Režíroval jej novozélandský režisér Roger Donaldson a do hlavních rolí byli obsazeni Mel Gibson a Anthony Hopkins. Navzdory hvězdné dvojici, na jejíž diváckou popularitu producent i režisér spoléhali, však snímek nijak zvlášť neuspěl. Gibsonův Fletcher Christian postrádá Brandovu mnohovrstevnatou výbušnost a Hopkinsův poněkud laskavější kapitán Bligh také nepůsobí nijak démonicky. Tak jako tomu bývá u většiny remaků, nepodařilo se jeho tvůrcům zopakovat švih a atmosféru poutavého Milestoneova snímku zroku 1961. Faktem zůstává, že vzpouru na lodi Bounty filmy proslavily jako máloco. A možná, že i souostroví Bounty, které leží v Tichém oceánu jihovýchodně od Nového Zélandu a kterému dal jméno právě jeho objevitel kapitán William Bligh. Mimochodem, potomci těchto vzbouřenců z Bounty a jejich krásných tahitských žen žijí údajně dodnes na polynéském ostrově Pitcairn.Bounty; film USA; dobrodružné drama; 126 minut; hrají: Anthony Hopkins, Mel Gibson; režie: Roger Donaldson; TV Nova; neděle 30.9.; 21,05 hod.