Jak se v létě neupéct

1. Nemít teplo v bytě znamená je tam prostě nepustit. Neboli ráno intenzivně vyvětrat, potom okna zavřít a zatáhnout vše, co je k dispozici, od žaluzií až po závěsy. Skla by měla mít protisluneční fólie instalované z vnější strany. Pokud jde o závěsy, pak se vyplatí pořídit si je z materiálu označovaného jako black-out. Na rubové straně těchto závěsů je takzvaný zátěr neboli vrstva bránící pronikání světla a odrážející sluneční paprsky zpět. Metr těchto látek při běžné šíři 140 centimetrů přijde asi na 180 až 350 korun.2. Jednotlivé pokoje je třeba "rozdělit" podle světových stran. Na západ by neměla být orientovaná ložnice, ale ani kuchyň.3. Pokud nelze například kuchyň umístit jinam než do místnosti orientované na západ (třeba kvůli rozvodům vody či plynu), pak je nutné se vyhnout přemíře takzvaných teplých materiálů. Nepatří sem borovicový nábytek stejně tak jako teplé barvy - oranžová, žlutá či červená. V krajních případech nezbývá nic jiného než použít klimatizaci.4, Barvy dokáží "pracovat" s teplotou velmi nepříjemně. Rozdíl v tom, kolik je v místnosti skutečně stupňů a naším pocitem o teple v místnosti, je až sedm stupňů Celsia. Proto všude tam, kde potřebujete pocit chladu, je třeba volit studené barvy - například modré či zelené.5. Vedle barev vzbuzuje pocit chladu také kov, kámen nebo sklo. To je také jeden z důvodů, proč jsou v současné době nejmódnější kuchyňské spotřebiče, jejichž čelní plochy jsou z nerezu nebo ze speciálně upraveného matovaného hliníku, který se snadno udržuje.6. V kuchyni je nutné omezit tepelnou přípravu jídel na minimum, výhodnější než trouba bude mikrovlnka. Vyplatí se tak změna jídelníčku - příprava zeleninového salátu teplotu v místnosti nezvýší, pečená kachna určitě. Pokud máte teplovzdušnou troubu místo klasické, bude ovšem příprava pečeného masa až o polovinu kratší!7. Teplo v ložnici lze výrazně ovlivnit volbou barev, ale také materiálu ložního prádla. Lněná prostěradla chladí, froté hřejí! Příjemný chladivý pocit nabízejí i saténová povlečení.8. Pokud máte lodžii či terasu orientované na jih nebo na západ, pak se určitě vyplatí jejích zastínění. Možností je celá řada, od výsuvných markýz, zasklení kombinovaného s vertikálními žaluziemi až po "přírodní" bariéru v podobě husté zeleně a popínavých rostlin.9. Protože o pocitu tepla rozhoduje velmi výrazně "teplo" od nohou, bývá v některých bytech výhodné použít podlahové krytiny, které jsou běžné v zemích třeba kolem Středozemního moře, tedy dlažbu a mramor.10. Pozor na vlhkost v bytě. Jakmile stoupne, je pocit tepla mnohem intenzivnější a naopak. Když je v pokoji 24 stupňů a vlhkost 20 procent, bude vám totiž chladno, zatímco při devadesátiprocentní vlhkosti si začne snad každý stěžovat na přehřátí. Doporučovaná vlhkost je kolem 40 procent.