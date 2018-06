Jak se stát KRÁLOVNOU POPU

Musí „BÝT IN“

Zpěvačky, které na show vystupují, patří vždy mezi nejžádanější umělkyně roku. Mají aktuální hity, právě vychází jejich očekávané album, slaví úspěchy v muzikálových trhácích či pořádají koncertní turné. Jsou to hvězdy, o kterých se mluví. Poptávka po jejich vystoupení je stejně vysoká jako po informacích o nich samotných. Není pochyb o tom, že Martina Balogová a Šárka Vaňková patří mezi nejžhavější hvězdy současnosti, velké popularitě se těší také Monika Absolonová, výrazný comeback zaznamenává Hana Zagorová a Petra Janů se právě chystá na vydání alba svých největších hitů, které si zpívají celé generace.

Mít jedinečný HLAS

Osobitost projevu, hlasové zabarvení, muzikálnost nebo velký rozsah. Každá z nich je vokálně výjimečná: Martina Balogová, Petra Janů i Ilona Csáková oslňují dokonalou technikou, Hana Zagorová je strhující v moderním šansonu a Monika Absolonová je považována za jednu z nejlepších muzikálových div.

Mít STYL

Individualita královen popu spočívá také v jejich způsobu oblékání a chování. Originální styl dotváří osobnost, kterou následují tisíce obdivovatelů. Popovou princeznu Moniku Absolonovou zajisté najdete oceňovanou módní policií v každém z bulvárních periodik, k Haně Zagorové patří glanc pravé dámy : její garderoba má vždy noblesu stylu glamour a styl Ilony Csákové bývá často diskutovaným tématem všech médií.

Prožít VEŘEJNÉ DRAMA

Jste-li královnou popu, ví o vás každý všechno. Váš život je propírán na titulních stranách, vaše osobní traumata jsou doslova magnetem pro oči tisíců čtenářů. Rodinné štěstí, nemoci, rozchody, nevěry i vítězství veřejnost prožívá s vámi a co víc : sleduje váš život jako seriál, očekává vaše nová dramata s nedočkavostí dítěte. Na titulních stranách se tak odehrávají soukromé vzestupy a pády Ilony Csákové, dvě manželství Hany Zagorové i rozvod a nová známost Moniky Absolonové. Finalistky Superstar Martina Balogová a Šárka Vaňková vědí také o bulváru své – jejich životní příběhy četly z titulních stran milióny očí.

Být na vrcholu hitparád, mít HITY a komerční ÚSPĚCHY

Pro královnu popu jeden hit nestačí. Skutečný důvod, proč vás lidé mají rádi a zůstávají vašimi fanoušky, představuje repertoár. Hana Zagorová má na seznamu několik desítek prvotřídních hitů, také u Petry Janů počítáme kultovní skladby na desítky. Vůbec nejhitovější českou zpěvačkou posledních 15-ti let je ovšem Ilona Csáková, která nazpívala skladbu číslo 1 několikrát a opakovaně se jednalo o hity roku. Vedle repertoáru je však také důležité umět zaujmout natolik, že lidé kupují vaše nahrávky. Komerční úspěchy jsou příznačné pro Hanu Zagorovou, Petru Janů i Ilonu Csákovou – každá z nich kralovala žebříčku prodejů a obdržela zlaté, platinové i dvojplatinové desky. Společně letošní královny prodaly více než 3 milióny nahrávek !



Sbírat OCENĚNÍ

Zpěvačky můžou mít hity i skandály, ale stále bude cosi scházet. Něco, co potvrdí jejich ojedinělost, fakt, který doloží, že stojí na vrcholu, že kralují českému popu. Uznání, které vyznamená jejich slávu. Odměnu za úspěchy v šoubyznysu nepředstavují pouze peníze. Daleko trvanlivější jsou ocenění, které, na rozdíl od bankovek, garantují zápis v encyklopediích a v hudební historii. Nejvíce Zlatých slavíků, devět, získala Hana Zagorová. Kromě nich obdržela také celou řadu dalších ocenění včetně televizních cen, zlatých a platinových desek. Také Petra Janů se těšila přízni fanoušků ankety Zlatý slavík, ve které 3x zvítězila. Ilona Csáková se může chlubit cenou Akademie populární hudby, kterou obdržela v kategorii Objev roku, Monika Absolonová se zase stala Skokanem roku v anketě Český slavík.

Hrát FILMOVÉ a MUZIKÁLOVÉ ROLE

Samotná populární hudba se může zdát pro váš talent těsná. Všechny opravdové superhvězdy si zahrály ve filmu (od Whitney Houston přes Madonnu až po Dianu Ross). Slavné české zpěvačky se na plátně objevily rovněž – Hanu Zagorovou si pamatujeme z filmu Trhák a v současnosti ze seriálu TV Prima Rodinná pouta, Petra Janů zazářila v hudebním snímku Koncert a jako čert v pohádkovém filmu Princezna ze mlejna 2 vstoupila na stříbrné plátno Monika Absolonová. Velkou příležitost pro zpěvačky představují od devadesátých let divadelní muzikály – Petra Janů byla úžasná jako Madame Thénardier v Bídnících, zahrála si také ve Snech noci svatojánských, v Hamletovi i Galileovi. Moniku do ohniska zájmu vynesla muzikálová Kleopatra, úspěch však měla také v Krysařovi, Draculovi i v právě uváděných Rebelech.

Mít neutuchající SÍLU

Přijdou období, kdy zájem opadne. Dny, kdy nejste v hitparádách vůbec, natož na jejich vrcholu. Měsíce, kdy se píše a hovoří spíš o vaší kolegyni. Je to doba, které kraluje někdo jiný. Musíte mít sílu, energii a vůli učinit z odmlčení přednost. „Tvůrčí pauza“ říká Mariah Carey, „hledám nové autory“ prohlašuje Cher. Jste jen tak velká hvězda, jako je váš poslední hit, říká staré pravidlo šoubyznysu. Je-li ten poslední hit už dávný, je zapotřebí se znovu připomenout. Sílu vrátit se a překročit stín je obtížné, ale ne nemožné. Hana Zagorová v loňském roce patřila znovu k nejprodávanějším českým zpěvačkám, její výběr Best of se dodnes drží v žebříčku prodejů (přes 60 týdnů !), letos vyjela po 15-ti letech na koncertní turné, kdy vyprodala ostravskou halu Tatran (1.500 diváků). Také Ilona Csáková.má sílu vrátit se do popředí, její výběr 22xIlona boduje momentálně v žebříčku prodejů a zdá se, že zpěvačka obdrží další zlatou desku. O neutuchající síle nevzdat se by mohla vyprávět Monika Absolonová.. Poté, co byla v roce v 1993 nominována na Objev roku vydala alba, která se nezaznamenala velký ohlas. V momentě, kdy se rozhodovala, zda má vůbec v šoubyznysu pokračovat, přišla role Kleopatry a velký hit Teď královnou jsem já, který ji vynesl zpátky na výsluní.

Nazpívat BALADU, která CHYTÍ ZA SRDCE

Jako žena musíte fanoušky emociálně strhnout. Zasáhnout je do srdce, dojmout baladou s textem, který se bude citovat. „Konečně mám cajdák“, těšila se Hana Hegerová z Levandulové. Jako královna popu byste měla nazpívat takových písní několik – Hana Zagorová je nedostižná v Nešlap nelámej, Maloval jsi obrázky, Mys dobrých nadějí, Krev a šroubky nebo Rybičko zlatá přeju si. Když Petra Janů zpívá Říkej mi, zasáhne publikum mrazení. Také její další balady Už nejsem volná, S láskou má svět naději nebo Pak že prý je to hřích slibují duši silný prožitek. Dostane nás také Lásko má já stůňu v interpretaci Moniky Absolonové nebo When I Need You Martiny Balogové.



Mít NÁBOJ, FLUIDUM, CHARISMA

Jediné, co se v šoubyznysu nedá koupit, naučit ani vytvořit médii. Ne druhou stranu, pokud jej už máte, nelze ho ztratit. Je to třpyt, jiskra, kterou přenášíte na ostatní, aura, která vás viditelně dělí od ostatních, byť by měli větší nadání a hlas. Je to kouzlo, bez něhož se sice můžete proslavit, ale těžko se na vrcholu udržíte. Mít esprit je to nejcennější a nejpodstatnější pro vaše uplatnění v šoubynysu a pro to, abyste se stala královnou popu.