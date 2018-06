jak se stát cestovatelkou

Nemusíte si balit kufry ani nikam spěchat. Stačí vám totiž, když se připojíte na internetovou adresu www.lifebook.cz (nebo budete pravidelně číst tuhle stránku). Pak budete moci sledovat cestu Internetového auta, které jede přes celou zeměkouli. Abyste přitom jenom bez činnosti neseděli, můžete nám nakreslit vaše zážitky z cest. Pokud jste ještě nikde osobně nebyli, nemusíte zoufat, můžete nám totiž namalovat svoje představy. Já jsem začala cestovat v roce 1998 sice také jenom přes internet, ale bylo to super. V nemocnici jsme se často scházeli u počítače, abychom si povídali s posádkou Internetového auta. Už tenkrát jsem zaslechla, že bych mohla jet na příští Interaktivní prázdniny osobně. Nebrala jsem to vážně, protože to pro mě bylo neuvěřitelné. Ale pak se moje sny začaly plnit. Vrátila jsem se z nemocnice domů a začala chodit do školy. Jednou jsem zaslechla rozhovor o tom, jestli mám platný pas a začala něco tušit. Asi o týden později mi taťka řekl, že se chystá cesta kolem světa a já se budu moci kousku opravdu zúčastnit!