V lidském organismu je jeho molekula důležitá pro průchodnost cév a předávání impulsů mezi neurony v mozku. Současně je také součástí léků na potenci, jako je například Viagra.Aby vědci pochopili úlohu, jež oxid uhličitý hraje u rozsvěcování a zhasínání světel světlušek, uzavřely je do malých komůrek. Kdokoli byly světlušky vystaveny působení NO, začaly svítit a skončily teprve ve chvíli, kdy byl jeho přívod do komůrky zastaven.Později se ukázalo, že světlušky dokážou produkovat svůj vlastní oxid dusičitý, a to v buňkách, které jsou na konci jejich zadečků. Celý proces trvá jen milisekundy.