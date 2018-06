Jak se prodává mužská krása

Úspěšné modelky se obvykle stanou jakýmisi celebritami, o jejichž životě se díky společenským časopisům ví téměř všechno. To se však nedá říct o modelech - mužích. Krasavci z reklam, katalogů a magazínů jsou spíše anonymní tváře. Jaký je svět mužského modelingu? Jací jsou nejkrásnější" čeští muži?Zatímco pro většinu dívek představuje práce modelky či manekýny vytoužený sen a jsou na ni patřičně hrdé, muži tuto profesi nezřídka tají. Někteří jako by se za pózování v plavkách či propagování toho či onoho výrobku trochu styděli. Nejeden z nich totiž říká, že nejlepší reklamy jsou takové, na kterých je nikdo nepozná. Děláme to výhradně pro peníze, shodují se úspěšní čeští modelové.Pamatujete se na stále opakovanou televizní reklamu, v níž fešný pan doktor prohlíží pacientce skvrnu na předloktí způsobenou pracím práškem? On to byl skutečně lékař. Onkolog Pavel Boček z motolské nemocnice, člen řady českých a zahraničních odborných společností, ředitel nadačního fondu Kapka naděje, který pomáhá dětem s poruchami krvetvorby. Jedenačtyřicetiletý doktor Boček si přivydělává jako model. Nutno říci, docela úspěšně. Dostal jsem se k tomu náhodou. Bylo mi už třicet šest. Můj kamarád model totiž ukázal v agentuře moje fotky, které udělal strýc fotograf při procházce Prahou. Řekli, že přesně takového starého a vyzrálého potřebují," popisuje onkolog své začátky ve světě blýskajících fotoaparátů. Pózování a účinkování v reklamách považuje za zpestření své mnohostranné činnosti. Samozřejmě, důvod byl finanční," říká lékař mile překvapený honoráři, kterými je práce v modelingu odměňována. Jak se na doktora v reklamě dívají kolegové či jeho pacienti? Setkal jsem se už i s negativní reakcí. Ale vesměs se na to kolegové dívali s pochopením. Však lékaři znají své výplatní pásky. Pokud mě z fotek a reklam poznali pacienti, často jsme to společně obrátili v žert. Někdy to uvolnilo bariéry v komunikaci. Když běžela v televizi reklama, jak prohlížím pacientce ten flek na ruce, kamarádi si ze mě dělali pořádnou legraci. Kdykoliv mě potkali, vyhrnovali rukáv a říkali: pane doktore, podívejte, co se mi tady udělalo.Model Pavel Krč o sobě se smíchem říká, že má výhodu: je totiž ten typ, který na fotkách vypadá obvykle dost jinak než ve skutečnosti. Je to dobře, mnohdy totiž lidé nevědí, že jsem to já," vysvětluje. Tento šestatřicetiletý muž původem z Ostravy je nyní ve světě českého pánského modelingu pojem. Jeho tvář se objevuje téměř všude. Za jedenáct let má za sebou desítky hlavních rolí v reklamách. Také celosvětovou kampaň na oblečení značek Adidas, Reebok, reklamu na vodku Finlandia, řadu módních přehlídek. I muži mají své dny," odpovídá Pavel Krč sloganem ze známé televizní reklamy na otázku, kde ho třeba právě teď můžeme vidět. Ano, je tím, který v často omílané reklamě popíjí s přítelem na balkoně fernet, zatímco jejich manželky sladce spí. Ve skutečnosti vypadá opravdu jinak. Tvář je sice povědomá, jen si člověk nemůže vzpomenout odkud. Také on se dostal k modelingu náhodou. Když před jedenácti lety hrál volejbal v Německu, oslovil ho tam kdosi, zda by nechtěl nafotit kampaň na sportovní oblečení značky Adidas. Dostal za ni dvacet pět tisíc marek. Tehdy to pro mě byly neuvěřitelné peníze," vzpomíná. Nyní se živí jako profesionální model, ale stále se věnuje vrcholovému sportu. V současné době jsme s partnerem Václavem Kořánem na šestém místě českého žebříčku beach volejbalu." Za největší úspěch a vrchol označuje účinkování v kampaních, které běží v zahraničí. Na těch se totiž vydělá. Na rozdíl od ženského modelingu, se v tom mužském například nijak moc necení fotografie na titulní stránce časopisu. Titulní strana pro mě neznamená nic. Dostanete za ní 1 000 Kč a nazdar," říká Pavel Krč.Profesionálně se nyní modelingem živí zhruba desítka českých mužů. Pro ostatní je to hlavně přivýdělek při studiu či práci. Na rozdíl od dívek mají mnohem méně příležitostí získat výhodnou zakázku. Není divu, trh s pánskou módou je v České republice ve srovnání s nabídkou ženské parády stále spíše v plenkách. Největší zájem proto mají čeští modelové o role v reklamách, případně o focení pro kampaň na určité zboží. Je to mnohem výhodnější než módní přehlídky. Těch je málo, zkoušky na ně zaberou hodně času a platí se za ně nejvýše pár tisíc. Zato za reklamu to bývá několik desítek tisíc. Situace v mužském modelingu je u nás zcela jiná než v ženském," říká Tomáš Kárný, šéf agentury Nova Models, která zastupuje řadu českých modelů. O nikom z Čechů se však nedá říct, že by byl supermodel, který se prosadil v zahraničí, tak jak se to podařilo některým českým modelkám." Známí módní tvůrci totiž pro předvádění svých extravagantních modelů hledají neobvyklé typy. Takže zatímco v Česku spíše uspěje pravý chlap" a získá třeba roli v reklamě na fernet, na přehlídku v Miláně si návrháři od Diora vyberou typ, kterému se v hantýrce lidí ze světa módy říká divný. Třeba hubený odbarvený mladíček s prapodivným make-upem.O Martinovi Černém se v Rokycanech vždycky říkalo, že je hezký. Jakoby pořád opálený blonďák se zářivým úsměvem, takový ten sportovec z amerických seriálů typu Pobřežní hlídka. Sestra mi říkávala, ať zkusím být model. Nedovedl jsem si představit, že bych někam přišel a zeptal se - chcete mě? Tak jsem si nechal udělat fotky a poslal je do různých agentur. Bral jsem první, která se ozvala," vypráví Martin Černý, který loni stačil pro agenturu Nova Models, jež ho zastupuje, získat titul Muž roku. Je to mužská obdoba soutěží o nejlepší českou modelku. Do té doby nikdo v Rokycanech netušil, v čem osmadvacetiletý Martin dělá kariéru. Do Prahy dojížděl na akce, pak se zase v klidu vracel domů. Soutěž Muž roku však přenášela televize. Někteří lidé to viděli, jiní mě zase poznali v časopisech, kde se po soutěži začaly moje fotky častěji objevovat. Teď si někteří představují, že jsem v Praze těžký miliardář, že si můžu vybrat každou modelku, a nevím co ještě. Ale že jsem třeba při focení reklamy v zimě běhal po náměstí Míru v plavkách a přitom na mě lili vodu, to si nikdo neuvědomuje," svěřuje se Martin Černý. Má za sebou hlavní roli v reklamě na Bacardi určenou pro velkou Británii. Jeho kolegové z agentury ho označují za typ, který má mnohem větší šance prosadit se v zahraničí než u nás. Říkají, že je na české poměry příliš hezký".Slávy modelek typu Evy Herzigové, Terezy Maxové či Pavlíny Pořízkové asi čeští krásní muži hned tak nedosáhnou. Na rozdíl od děvčat je totiž pro většinu z nich předvádění módy či točení reklam spojeno s legrací a vůbec se jim nechce odstěhovat se někam do neznáma a donekonečna obcházet castingy s nejistým výsledkem. Být totiž modelem v Česku vůbec není špatné. Reklamy sem jezdí natáčet řada zahraničních štábů. Vyjde je to stále ještě levněji a mnozí čeští modelové se spokojí s nižším honorářem než jejich kolegové ze zahraničí.Ceny pro mužské modely jsou v této branži v České republice srovnatelné s cenami, které se za stejnou práci platí modelkám. Pokud se jedná o supermodelku známou ve světě, požaduje její agentura samozřejmě ceny mnohonásobně vyšší. V oblasti mužského modelingu tak výrazné rozdíly nejsou. Nejméně lukrativní je módní přehlídka, nejvíce účinkování v reklamě.