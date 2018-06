Jak se nezaměstnaný stal králem

Při návštěvě rodné vsi své ženy v roce 1995 v něm místní obyvatelé poznali převtělení svého zesnulého vládce a prohlásili jej novým králem. "Tehdy jsem se na ně díval a myslel jsem si: Vy jste se museli všichni zbláznit," říká dnes 43letý Otte.

Nyní žije střídavě v obou zemích. Za pobytu v Ghaně má korunu, je nošen v nosítkách a obklopují ho jásající lidé. Královský život však má i stinné stránky: v Ghaně nesmí na

veřejnosti jíst ani pít, nesmí svým přívržencům podat ruku a je stále někým doprovázen, dokonce i na záchod.

Z Nizozemska udržuje se svou říší spojení telefonem a faxem. Podniká sbírky ve prospěch zaostalého ghanského školství a posílá dětem svých vesnic hračky. K pětiletému výročí jeho korunovace letos v srpnu je připravován tradiční ceremoniál, trvající několik týdnů.

Otte, narozený v Nizozemsku, vlastně na převtělování nevěří, během let už ale své západní pochybnosti poněkud překonal. Dnes si myslí, že jeho jmenování králem bylo určeno vyšší mocí. "Když o tom přemýšlíte, je to přece nanejvýš podivné," řekl. "Je to ale můj osud," dodal.