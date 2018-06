Jak se mění hvězdy ze SuperStar

Kromě dalších kol soutěže čekají Tomáše Savku, dvacetiletého studenta gymnázia z Horního Slavkova, přijímací zkoušky na několik vysokých škol. Přihlášku si podal na pedagogické fakulty v Ústí nad Labem a v Praze a na obory, kde by využil jazykové znalosti. Zároveň se však hlásí na dvě hudební školy do Švýcarska, kde již delší dobu žije jeho otec. Zatím o Tomášovo hudební vzdělání pečuje přítelkyně – učitelka hudby. Kromě zpěvu Tomáš hraje i na tři hudební nástroje – housle, kytaru a klavír.

Martina Balogová, pětadvacetiletá vyučená servírka z Ústí nad Labem, hned po skončení školy odjela zpívat do zahraničí, kde zůstala sedm let. Byla to pro ni obrovská zkušenost, díky které se naučila pořádně zpívat, vystupovat, zdokonalila se i v jazycích. Martinu především baví zpívat, má ráda jazz a soul, evergreeny, ráda tancuje a ráda se směje.