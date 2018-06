Jak se fotila nahá Hana Mašlíková? Podívejte se

Hana Mašlíková si během týdne v Turecku užila své. Díky silné migréně strávila noc v místní nemocnici, mnohdy musela vstávat v pět ráno, několikrát se musela sama předělávat make-up či účes a hlavně musela poslouchat fotografa. Vzhledem k tomu, že nemá již delší dobu stálého partnera a je zvyklá chlapa neposlouchat a dělat si, co se jí zlíbí, bylo podřízení se pokynům Járy Urbana možná tím nesložitějším.- O problémech, které provázely focení v Turecku, čtěte zde

"Občas jsme si vyměnili názory, ale to bylo hlavně v případě, kdy se nám do práce vloudila nervozita. Třeba jsem přes hodinu pracovala na stylingu a účesu, jak si Jára přál a když došlo k focení, zjistili jsme, že díky větru musíme styling změnit. Načesaná hlva šla pod vodu a bylo po parádě," vzpomíná s úsměvem Mašlíková. "Jinak jsme ale vycházeli v pohodě a focení nám šlo dobře od ruky. Ani jsem se před ním nestyděla svléknout, to vlastně při takové práci ani nejde. Občas byli s námi na place ještě Zdeněk Podhůrský, který pomáhal se světly a také si díky své zálibě ve focení něco nafotil a Miloš Schmiedberger, který dělal reportáž z průběhu focení a také byl Járovi po ruce. I na ně jsem si časem zvykla."

V Turecku vzniklo na dvě stě fotek a jeho autor nemá strach, že nebude z čeho vybírat.