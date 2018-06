Jak se chodí na jehlách

Pavel Zapletal navazuje na rodinou tradici, už jeho otec pracoval ve zlínském Svitu. Lakovaná kůže a průsvitný plast včetně zajímavého podpatku v podobě akrylátové koule u "nazouváčků" dokazují, že si Pavel Zapletal rád pohrává s různými materiály. Pro letošní sezonu je typická výrazná barevnost.

Nikdo nechce investovat do vývoje. Pokládám to za krátkozraký přístup. Máme na víc než jen vyrábět boty v práci ve mzdě pro zahraniční firm y. Nikdo nechce pochopit, že peníze nepřijdou hned,že je třeba počkat. Jde o běh na delší trať, jak se říká. I do takové návrhářky,jako je Donna Karan, m useli sponzoři v Americe investovat pět let. T eprve pak se jim peníze začaly vracet. T ady všichni spěchají. A tak navrhuji boty pro konkrétního člověka, přesně na míru. V ětšina zákazníků má své kopyto, podle kterého se boty šijí - a přesně jim padnou. V dnešní záplavě úzké dovozové obuvi to ostatně pro mnohé bývá jediné řešení. Máme totiž jiné nohy než třeba Italové, mnohem širší, s vyšším nártem. Zatímco Američané mají dlouhé úzké nohy, směrem »na východ« se nohy rozšiřují. Čím více lidé chodí pěšky,tím mívají nohy širší. Proto mají třeba Rusky velmi široká chodidla.Rád navrhuji lodičky a také »nazouváčky«. To jsou pantoflíčky, kterým se v odborné terminologii říká obuv s otevřenou patou, ale to není zrovna pěkné označení. Nazouváčky mohou mít otevřenou nebo uzavřenou špici, záleží jen na tom, čemu dá žena přednost. Druhý typ je pohodlnější na nošení, ale musí mít i vnitřek z přírodní kůže. Není nic horšího než boty s umělou podšívkou. V takových si zničíte nohy po pár týdnech nošení. Páskové boty moc rád nemám. Navrhuji i pánskou obuv, dokonce takzvané partnerské boty, pro muže a ženu. Typově jsou samozřejmě jiné, ale spojuje je shodný materiál.Nevidím rád,když se k bílým šatům nosí třeba černé boty. Žena pak vypadá jako koza v žitě. Jenže bílé boty se příliš nenabízejí, přitom současná móda v oblékání bílou výrazně preferuje. Bílé boty sice nohu opticky zvětší, ale tomu lze zabránit vyšším podpatkem s výškou kolem šesti centimetrů a výše. Ten nohu »zkrátí«. Pokud jde o barevné boty, pak zelené,žluté,červené nebo růžové boty si sice v obchodech koupit můžete, ale vždycky tu máte riziko, že přijdete na zahradní party nebo na nějakou jinou letní společenskou slavnost - a další tři nebo čtyři ženy budou mít stejné. Pocit, že mám na sobě výjimečné boty, které nemá nikdo jiný,je pro řadu žen strašně důležitý. Je to jako u šatů. T a, která si koupí drahé šaty,se děsí při představě, že v nich potká jinou.Zkuste se postavit na jednu nohu a sáhněte si na kotník. Jako kdyby vám noha náhle »ztloustla«. Tak časem dopadne většina dívek, které odmítají nosit lodičky a preferují pouze tenisky nebo robustní boty na silné, neohebné podešvi. Naopak čtyřcentimetrový podpatek působí dobře na klenbu nohy, kotník zůstává štíhlý, pěkně tvarované bývá i lýtko.Tak za prvé - většina mých bot má výšku kolem čtyř až šesti centimetrů, což je optimální. A za druhé - tyto podpatky nakupuji nebo si nechávám vyrábět u špičkových výrobců, kteří plně respektují požadavek na pohodlnou chůzi. Jestli něco nesnáším, pak to jsou boty na vysoké neforemné podešvi, která ničí páteř a nutí majitelku boty soustředit se na jediné aby neupadla. Módně vypadající bota přece neznamená, že se v ní bude špatně chodit. T řeba letos jsou módní špičky ve tvaru »havraních zobáků«. Ty jsou dokonce pro pohodlné nošení ideální, protože je v nich hodně místa pro prsty,nohu vám nic netísní.