Jak se bezpečně opalovat?

UVA záření - vede k prvnímu okamžitému zhnědnutí kůže, které však velmi rychle mizí. Není tak nebezpečné jako UVB záření, ale jeho účinek se postupně kumuluje a může se negativně projevit až po určité době.



UVB záření - způsobuje déle trvající zhnědnutí pleti. Tyto paprsky velmi intenzivně zasahují vrchní část kůže a aktivují melanin, který ovlivňuje tvorbu pigmentu. Dlouhodobé působení tohoto záření může vyvolat záněty, alergické reakce či dokonce rakovinu kůže.



Před slunečními paprsky se můžeme chránit opalovacími přípravky se slunečním ochranným faktorem (SPF). Hodnota SPF určuje dobu pobytu na slunci a označuje výši ochrany proti ultrafialovému záření. Teoreticky, aniž by se pleť spálila, může být vystavena slunečnímu záření 10 minut. Při použití opalovacího prostředku se slunečním ochranným faktorem (SPF) 6, se může pobyt na slunci 6x prodloužit - tj. 60 minut bezpečného opalování. Při výběru výše ochranného faktoru musíme přihlédnout i k typu pleti. Revolucí v oblasti ochranných filtrů se stal nový pojem fotostabilita.



Co to vlastně je"fotostabilita"? Dosud se přidávaly do výrobků určených k opalování běžné UVA filtry, které teoreticky pokožku efektivně ochraňovaly. Avšak dnes je známo, že ochranný efekt běžných UVA filtrů může být postupem času narušen či snížen vlivem sluneční energie a pokožka je pak i přes použití ochranných krémů ohrožena. Proto byly vyvinuty speciální "fotostabilní" UV filtry, které jsou schopny uchovat si lépe a déle své ochranné vlastnosti, čímž poskytují pokožce lepší ochranu proti spálení a prevenci proti dlouhodobému poškození pleti. Tyto fotostabilní filtry obsahuje například nová řada opalovacích krémů různých firem s označením photostable.



Opalovací emulze a krémy obsahují široké spektrum fotostabilních UVA a UVB filtrů 6 až 30, a vitamín E, který navíc chrání pokožku proti stárnutí. Přípravky se snadno roztírají, rychle vstřebávají, jsou nelepivé a voděodolné. Součástí řady bývá i hydratační tyčinka, která je vhodná na sluneční ochranu partií jako jsou např. rty, nos, uši a ramena a emulze po opalování s výtažky aloe vera a řepkového oleje, která zajišťuje hydrataci a zklidnění opálené pokožky, a napomáhá prodloužit její opálení. Pro neslunečná období či pro nepřátele slunečních paprsků firmy nabízí samoopalovací krémy.

Jak často používáme opalovací krémy?

opalovací prostředky prostředky po opalování nikdy 31,4 % 44,9 % méně často 61,1 % 49,5 % alespoň jednou

za měsíc 7,2 % 7,2 %