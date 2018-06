Jak reagovaly první dámy,když se jejich manžel ocitl v nesnázích:

Patricia Ryan Nixonová, po nuceném odchodu jejího muže Richarda Nixona z Bílého domu kvůli aféře Watergate: "Svého manžela mám ráda, věřím mu a jsem hrdá na všechno, čeho dosáhl."Hillary Clintonová po aféře s Monikou Lewinskou: "Každý zná problémy v manželství. Musí se jim čelit. Když někoho milujete, neopustíte ho, ale pomůžete mu.Tomu se říká láska."Danielle Mitterandová po obvinění jejího muže, francouzského prezidenta, z kolaborace s profašistickou vládou generála Petaina veřejně vystoupila na jeho obranu. Její slova vzala francouzská veřejnost vážně, neboť nezněly z úst "pouhé manželky", nýbrž uznávané humanistky a bývalé členky odboje.Denis Thatcher na konci roku 1990, kdy mu jeho žena Margaret oznámila, že hodlá rezignovat: "Nebylo mnoho co říci, ale utěšil mne," napsala britská premiérka ve svým memoárech. "Řekl mi svůj úsudek už dříve a ukázalo se, že je správný."Olga Havlová odpověděla na dotaz novinářů na tiskové konferenci po první volbě českého prezidenta v lednu 1993, kde republikáni uráželi jejího muže: "Bylo to pochmurné. Pociťovala jsem dneska tutéž bezmocnost, jako když stejná nařčení zaznívala v době totality z televize."Dagmar Havlová po volbě prezidenta 21.ledna 1998 reagovala na projev republikána Jana Vika dvojím ostrým hvízdnutím.Ivana Zemanová, manželka premiéra v reakci na nařčení jejího muže Dagmar Havlovou: "Já mám občas také chuť nějakým způsobem reagovat, ale existují jisté společenské normy, které by měl člověk dodržovat. Můj manžel má dost sil na to, aby se bránil sám."