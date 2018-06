Jak probíhá exekuce movitých věcí?

1. Dluh.3. Návrh na exekuci.4. Rozhodnutí o exekuci prodejem movitých věcí.5. Dražba.Exekutor přichází na adresu dlužníka zásadně bez předchozího vyrozumění. Když dlužník nezaplatí pohledávku na místě, přistoupí exekutor k soupisu movitých věcí. Když exekutora nevpustí do bytu nebo do firmy, může tak exekutor učinit i proti jeho vůli. Exekutora může doprovázet justiční stráž nebo policie. Exekutor nesmí sepsat věci nezbytně nutné k životu dlužníka a jeho rodiny, což exekutor posoudí na místě (třeba pračka v bytě s malým dítětem), a věci nutné k výkonu povolání či podnikání (truhláři zařízení dílny, hudebníkovi housle...). Zabavit se nesmí ani věci vyloženě osobní povahy (běžně nošené oděvy, snubní prsteny, hodinky s věnováním, léky, hotové peníze do tisíce korun atd.). Začne běžet měsíční lhůta na zaplacení dluhu. Pokud se nestane (a pokud nepodá vylučovací žalobu případný pravý majitel sepsaných věcí), nabude exekuce právní moci. Dlužník je vyzván, aby přivezl sepsané předměty k soudu, jinak to udělá soud na jeho náklady.Ještě pořád ale může pohledávku uhradit a požádat o zastavení exekuce. Jestliže jsou věci u soudu, ten navrhne dražbu. Odhadní ceny určí exekutor, případně soudní znalec. Vyvolávací ceny jsou stanoveny na dvě třetiny odhadní ceny (v novele zákona to bude třetina). Proběhne dražba. Pokud se věci neprodají, a dluh tudíž trvá, nabídnou se věci za odhadní cenu věřiteli. Pokud je převezme, je vyřešeno.Nepřevezme-li, vrátí se věci zpět dlužníkovi. A pro soud tím celá věc končí. Kde nic není...Exekuce se vykonávaly i před rokem 1990. Ale v době, kdy měl stát všechno pod kontrolou a každý musel být zaměstnán, byla téměř výhradní formou exekuce srážka ze mzdy.Ovšem v dnešních dobách exekuce movitých věcí značně nabyla na významu. Podle statistik činí téměř polovinu všech výkonů rozhodnutí.(Zdroj: A.Tripes: Exekuce v soudní praxi.)