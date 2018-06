Jak přežít noc na krásném modrém Dunaji

Zbývá opatrně sejít po strmých schodech do podzemního prostoru připomínajícího zúženou šibřinkovou tělocvičnu ve tvaru L. V první části je pódium, na němž se sedí, v ohybu půdorysného písmene je pódium, na němž se hraje, a ve zbývající části je bar.

Mezi původní štamgasty lokálu, založeného 1. září 1987, patřili čeští "androši", alternativní Rakušané a hrstka osvícených šlechticů a intelektuálů v čele s knížetem Schwarzenbergem. Po listopadu 1989 český zájem zčásti ochabl, zato rakouská, často postmoderně orientovaná klientela docházet nepřestala. Světoznámý dramatik Peter Handtke sem například po premiéře své hry v Burgtheatru zavedl celou družinu nejprve konsternovaných, a později řádně odvázaných prominentů.

Pro "diurnální" hosty byl v roce 1994 otevřen přízemní Tagasyl (Denní azyl, po-pá 17-22). Zasvěcení vědí, že v 18.30 pravidelně udeří "šťastná hodina", což znamená, že obsluha přináší až do 19.30 místo jednoho objednaného nápoje dva. V obou "útulcích" se vedle bezvadného Trumer Pills čepuje "altbier" z německého Königsbachu. Jde o zvláštní druh, vyznačující se neobvyklou technologií: "staropivo" je kvašeno shora. Neobvykle by se mělo i servírovat. V mateřském pivovaru a okolí vytahuje číšník dvoudecky z opasku, kde je má zastrkané jako ruční granáty. V Nachtasylu se Königsbacher Alt pije "netradičně" - z tradičních půllitrů.

Rozlévaná vína (0,25 l za 25 šilinků) pocházejí z burgenlandského Neusiedlu u Neziderského jezera. Kromě zeleného veltlínského, jež má v Rakousku status národního nápoje, se podává červený Zweigel. Není hanbou si ho poručit, neboť právě tímto vínem se starosta Neusiedlu vždy koncem léta posilňuje před obřadným pochodem přes arcimělké jezero, kdy se po hladině bizarně posouvají z vody vyčnívající "bysty" vyšňořených, po dně kráčejících občanů.

Lokál sice vůbec nepřipomíná jídelnu, ale utkvělý jedlík bez problémů najde jídelní lístek a na něm gulášovou polévku (26 šilinků), chili con carne (50 šilinků), lasagne (55 šilinků) či hovězí guláš s kulatým rakouským knedlíkem (60 šilinků). Má-li strávník štěstí, může nad talířem naslouchat živé hudbě k tabuli. Na pódium totiž občas vylézají hudebníci a hlasitě džemují. Jiří Chmel se vždy snažil uvádět nezávislou českou muziku a nepřestal ani po návratu svých přátel do rodné země. Dodnes jsou na programu koncerty Sváti Karáska či Vlasty Třešňáka, nemluvě o premiérových vystoupeních Plastic People a DG 307.

Novinkou je Český salon. Dvakrát do měsíce zde přednášejí literární a ekonomičtí (sic!) experti. Neodmítli ani Peňás, Macháček a Petráček z časopisu Respekt. Přitom Nachtasyl literaturu nejen prezentuje, nýbrž do ní i vstoupil. Jeden z beznadějně zadlužených hostů, švýcarský spisovatel Andreas Niedermann se "vykoupil" ad hoc napsaným románem "Nemehla" ("Die Stümper"). V knize, jež se stala bestsellerem, se věřitel Chmel těžce zraní při pádu z vlastních schodů, zatímco vypravěč happyendově vystupuje z podzemního "vězení pro dlužníky", doprovázen studentkou Veronikou, dosavadní dívkou zdecimovaného Chmela...

Skutečné nokturno probíhá vždy stejně. Nekoná-li se zrovna koncert, zní hudba reprodukovaná. V neustálém hluku není slyšet vlastního ani cizího slova. Nelze ani odečítat ze rtů, poněvadž posedlý debatér na druhém konci stolu se spolu s ostatními neurčitými postavami ztrácí v šeru. Někdy k ránu pustí hudební znalec Chmel Pasáčka kurev, skladbu, kterou spolu s kapitánem Beefheartem složil posmutnělý Zappa, když rozpustil Matky moudrosti. Potom se Chmel opře lokty o stůl, složí do nich hlavu a s otevřenýma očima usne. Postundergroundoví hosté jej moudře následují.

Nachtasyl

Stumpergasse 53, 1060 Vídeň.

Otevřeno denně 20 - 04 hod.

100 míst k sezení.

Trumer Pils 0,5 l 32 ATS (0,3 l 24 ATS) ***

Konigsbacher Alt 0,5 l 32 ATS (0,3 l 24 ATS) ****

Kvalita obsluhy ****

Celkový dojem ****