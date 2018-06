Jak premiér Špidla zkolaboval

13:34 , aktualizováno 13:34

"Vypadá to, že to Špidlu klepne," řekl ve čtvrtek jeden sociálnědemokratický poslanec. Premiér totiž vyšel z jednací síně sněmovny a měl v obličeji zvláštní křeč. A dnes se to málem stalo. Vladimír Špidla zkolaboval v místnosti Státních aktů. Rozlítili ho jeho vlastní lidé. FOTOGRAFIE