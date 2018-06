Jak pomoci tělu, když přeženeme pití

Tentokrát si dám pozor a opravdu se budu hlídat. Nakonec, proč bych to měl přehnat s pitím zrovna na Silvestra? Jenže pokolikáté už jsme si poslední den roku dali stejné předsevzetí a jak to dopadlo? Stačí trochu uvolněná nálada, pár vtípků, něco hezkého v rádiu či televizi a zase hodíme za hlavu, že první den nového roku nebude stát za nic, že nás bude bolet hlava.Dobře se připravit na silvestrovské oslavy, to není jen nakoupit spoustu dobrot a alkoholu. K opravdu dokonalým přípravám patří mít v zásobě i něco, co následky našeho klopýtnutí při pití zmírní. Možnosti jsou poměrně rozsáhlé. Lze si nechat poradit nejen v lékárnách, ale využít i nepsaných receptů. Asi nejběžnějším řešením, jak rychle pomoci alkoholem zmoženému tělu, je vypít ve vodě či minerálce rozpuštěný šumivý acylpyrin s vitaminem C. Oblíbené jsou i speciální přípravky nabízené v lékárně k těmto účelům: Alka seltzer nebo Samaritán. Obsahují malé množství sody a látku proti bolení hlavy," vysvětluje magistra Hana Šutová. A doporučuje, aby se člověk zmožený alkoholem před spaním nezapomněl hodně napít vody či minerálky, užít acylpyrin, vitamin C nebo B komplex. Hodně se napít je nutné, protože alkohol dehydruje. A zda byl organismus dehydratovaný, poznáme obvykle ráno, když se probudíme, máme sucho v ústech. Nakolik je účinná rada: čím jsi se zkazil, tím se spravíš? Lékárníci se shodují, že dát si po ránu jedno pivo první pomoci" neuškodí. Ale pozor, opravdu jenom jedno. Podmínkou účinného fungování přitom není, že postižený pil celý večer právě pivo. Pomůže i těžkým stavům způsobeným jinými druhy alkoholu. Pivo je iontový nápoj. Funguje stejně jako česnečka nebo kvalitní vývar," říká magistra Hana Šutová. Kdo má sílu věnovat přípravě napravujících medicín" větší pozornost, může využít rady zkušených barmanů. Kapka alkoholu v míchaném nápoji totiž pomůže. Na takzvané napravovací drinky je spousta receptů. Všeobecně jde o zeleninové džusy doplněné mírně alkoholem," říká Jan Pokorný, předseda pražské sekce České asociace barmanů. Doporučuje například drink vycházející ze známé Krvavé Mary. Rajčatový džus s pepřem a trochou vodky. Stejně jako u piva není podmínkou, že ta kapka alkoholu na spravení" po ránu musí být právě ta, s níž to člověk předchozí noc přehnal. Na Silvestra lidé obvykle alkohol střídají. Při půlnočním přípitku si dají sklenku šumivého vína, takže jde těžko ty bublinky po ránu zvládnout znovu. Vyhovuje jakýkoliv sušší tvrdý alkohol, ale musí ho být opravdu jen kapka. Ne, že člověk začne pít dál," říká Jan Pokorný. Mnozí doporučují jiný recept na pomoc od bolesti hlavy, a to černou kávu s citronem. Poněkud drastická metoda, která však mnohým pomáhá. Co je tedy účinnější? Chemie" z lékáren, nebo podomácku míchané, po generace děděné recepty? Princip je v podstatě stejný. Všechny jmenované metody trochu pomohou tělu zvládnout otravu alkoholem. Člověk, kterému je ráno špatně po alkoholu, je vlastně trochu přiotrávený. Jeho játra nestačila alkohol zpracovat. Jde jen o to, jestli je otrava větší, nebo menší," vysvětluje Hana Šutová.