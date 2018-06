Jak podnikají slavní

Hvězdný bar

Před čtyřmi lety rozšířil početné řady známých českých osobností, které se rozhodly podnikat za vlastní a ve vlastním. V létě roku 1999 otevřel svůj Jágr's bar v Praze na Václavském náměstí. Podnik, kde hosté mohou konzumovat kromě jídla i pití také sport. Pravda, jen pasivně prostřednictvím televizních monitorů, zato ve velkých dávkách - vždyť obrazovek je v baru celkem čtyřicet.



„Chci dělat to, co mě bude bavit, ale tak, abych byl finančně nezávislý. Nebudu se věnovat nějakému velkému byznysu nebo investicím, určitě bych přišel o všechno, protože rád riskuju,“ prohlásil před časem zakladatel luxusní restaurace, kterou živí vedle jeho popularity i prodej hokejových suvenýrů. Bar zdobí listina se jmény občasných i stálých hostí. Vedle jiných známých osobností se skví také jméno herce a televizního baviče Michala Suchánka.



Ostrý start se špatným koněm

Spoluautor a jeden z protagonistů sledovaného nováckého TELE TELE kdysi také experimentoval jako „amatérský restauratér“. Na rozdíl od Jaromíra Jágra vpravdě neúspěšně. Byl to sice ostrý start - Michal Suchánek začal hned po revoluci, ale byla to i sázka na špatného koně. Hospodu „rozjel“ s bývalým kamarádem, ale ten naložil na konto podniku astronomické dluhy a zmizel. Přišly těžké časy. Michal Suchánek musel splácet. Sám a dlouho. Bezmála milionový účet uzavřel až letos.



„Chuť do podnikání jsem neztratil, ale naštěstí mám tolik práce v televizi, že na to není čas. Vyzkoušel jsem si na vlastní kůži, že jsou věci, které prostě neuhlídám,“ říká Michal Suchánek, který by teď podle vlastních slov měl největší chuť na benzinovou pumpu v americkém stylu. Komik a benzinka? Někdo si řekne, že umělce a sportovce v podnikaní diskvalifikuje nedostatek zkušeností a odbornosti. Chyba lávky, pořádně se dokáže utnout i mistr.



Milan Drobný, zpěvák s atletickou figurou a hlavně s hotelovou školou, otevřel spolu se svými obchodními partnery v roce 1991 v centru Prahy luxusní restauraci. Vinárna u Sv. Huberta měla skvělou pověst a navštívily ji osobnosti formátu Stevena Spielberga nebo Franka Nera. Oč větší však byla prestiž podniku, o to nižší byly jeho příjmy. „Zjistili jsme, že když nejste stále v restauraci, nic na vás nakonec nezbude,“ postěžoval si na triky personálu Milan Drobný, jehož zaměstnancům mizelo pod prsty mnohem víc než jen smluvní platy. „Dnes bych do toho šel jen tehdy, kdyby restauraci provozovala rodina.“



Co je doma, to se počítá

Na rodinu celkem prozíravě vsadil Drobného kolega Karel Štědrý. Showbyznys sice neopustil, ale vedle něj se vrhl pod dohledem své třetí ženy a se dvěma obchodními partnery do byznysu s potravinovými automaty. Služeb jeho firmy možná využívá řada z nás, aniž si to uvědomuje. Karel Štědrý zaměstnává čtyřiapadesát lidí, kteří obhospodařují převážně v podnicích či na veřejných prostranstvích více než tisíc strojů s chlazenými a teplými nápoji i jídlem.



„Firma musí stále rozšiřovat své služby a poskytovat perfektní servis, ale zaťukám to, zatím to jde,“ komentuje své podnikání Karel Štědrý, jehož automatů využívají mimo jiné i všechny tři české celoplošné televize. K podnikání v kruhu rodinném a navíc ještě v intimním prostředí venkova se propůjčil i bývalý moderátor televizních novin na Nově Zbyněk Merunka.



Ten před několika lety zpravodajství na čas vyměnil za reklamní výpady s kuchyňským nádobím a svou pražskou adresu za Mníšek pod Brdy. Rodinnou idylu v městečku dvacet kilometrů od hranic metropole korunuje cukrárna Meruňka. O podniku, který vede společně se svou ženou, mluví jako o pojistce na důchod a spolu s několika zaměstnanci čeká, až se „tenhle vláček pořádně rozjede“.



Hity a benzin

Pořádnou jízdu absolvoval slovenský rocker Jožo Ráž. Studovaný psycholog se před dvaceti lety dravě vrhl do rockové muziky. Stejně skočil před deseti lety do podnikání. Osedlal si svého nejoblíbenějšího koně - motocykly. V Bratislavě si otevřel prodejnu motorek značky Yamaha. O jeho bezmezném odhodlání spravovat vlastní byznys přesvědčivě vypovídá fakt, že na něj pravidelně doplácel a doplácí. Prý jde každoročně o milionové sumy. Ale nejsou to jen peníze.



Ráž a jeho Elán letos oblaží svoje fanoušky v českých zemích šňůrou „megakoncertů“. Před třemi lety ovšem bojoval o život po těžké nehodě na jedné ze svých motorek. Po sérii náročných operací, dlouhém bezvědomí, bezmála zázračném obratu k lepšímu a vleklé rekonvalescenci se dušoval: „Na pódium už nevlezu.“ O tom, že skončí s motocykly, které ho málem připravily o život a vysály z jeho rozpočtu pořádný balík, však ani nehlesl. „Hodně jsem do toho investoval. Pořád se to zlepšuje a vím, že se to určitě obrátí k lepšímu,“ trvá na svém Jožo Ráž.



Jméno jako značka

Nutno dodat, že Jožo Ráž ani ostatní jmenovaní nepředstavují se svým podnikáním mezi známými osobnostmi žádnou výjimku. Spíše naopak. I když přesné statistiky neexistují, je jasné, že zvučné jméno a spousty kontaktů, které si lidé žijící v neustálém společenském pohybu udělají, k byznysu přímo vybízejí. A jen málokdo této výzvě odolá. Rozdíl je jen v tom, s jakým nasazením k němu slavní přistupují a jaký obor si zvolí. Někdy se může původní povolání od předmětu podnikání vzdalovat bezmála astronomicky.



Například spisovatelka a moderátorka Halina Pawlowská obchodovala se stravenkami do restaurací a prodejen potravin. Pavlína Filipovská zase provozovala mandl ve vlastní garáži. Takové experimenty však zpravidla končívají velmi rychle. Slavní podnikatelé se buď vracejí k oblastem blízkým jejich původním zájmům, kde mohou dosáhnout pozoruhodných úspěchů. Anebo se spolehnou na radu odborníků a opřou se o spolupráci se zkušenými profesionály.



Jaromír Jágr

Svůj Jágr’s bar otevřel v létě 1999 v Praze na Václavském náměstí. „Chci dělat to, co mě bude bavit, ale tak, abych byl finančně nezávislý,“ říká o svém podnikání. Sport je v baru hlavním lákadlem běží zde na čtyřiceti obrazovkách.

Tomáš Töpfer

Známý herec vlastní turisty vyhledávaný hostinec U Kalicha.

Karel Štědrý

Bývalá hvězda divadla Semafor je spolumajitelem firmy na nápojové automaty.

Dara Rolins

Známá zpěvačka je spolumajitelkou zábavního podniku v centru Prahy.

Pavlína Filipovská

Herečka začátkem 90. let provozovala ve vlastní garáži mandl.

Jožo Ráž

Slovenský rocker vlastní prodejnu motocyklů. V podnikání pokračuje i po těžké nehodě.

Zbyněk Merunka

Bývalý moderátor zpravodajství televize Nova dnes provozuje cukrárnu.



Když se ševci drží kopyta

Mezi českými osobnostmi bychom bez větších problémů mohli najít mnoho velmi úspěšných podnikatelů. K těm, kteří dosáhli nejvyššího standardu, budou až na výjimky patřit ti, kdo se striktně drží své profese nebo svých letitých koníčků. Že by Aleš Valenta založil hudební vydavatelství a naopak František Janeček by rozjížděl středisko zimních sportů? To zjevně nesedí. A proto vyhráli ti, kteří na svůj obor vsadili hned na začátku.



Michal Horáček

Měl pro podnikání skvělou průpravu. Známý textař se od svých osmnácti živil jako černý hazardní hráč a bookmaker. Hned po revoluci rozjížděl sázkovou kancelář Fortunu. Protože byl tehdy veřejně známou osobností, ministerští úředníci mu šli na ruku - a do podnikání se mohl pustit jako jeden z prvních v republice. Méně je známé, že také vlastnil nakladatelství. Vydával velmi úspěšné tituly jako například knihy Když pukaly ledy a Polojasno. Přesto svou nakladatelskou kariéru ukončil: „Protože jsem to nestíhal a knihkupci mi neplatili faktury. Bylo to jako mor. Probendili peníze, které vydělali, a nepřišlo jim na tom nic divného. Když jsem je objížděl, ať mi dají aspoň něco, smáli se mi do očí. Tak na takovéhle tržní jednání jsem z valchy, o níž se hovoří jako o žumpě, nebyl zvyklý.“



Martin Kratochvíl

Už na startu držel před konkurencí slušný náskok. Promovaný filozof a respektovaný jazzmen na konci sedmdesátých let vybudoval vlastní nahrávací studio. Na sklonku totalitní éry vzniká jeho muzikantské družstvo Bonton coby pozdější základ vlivného impéria zábavy. Obrat i zisky jeho společnosti rostly od začátku devadesátých let stejně jako počet divizí Bontonu. Snad jen jediný sen se Martinu Kratochvílovi nesplnil, nedostal vlastní televizi. Usiloval o ni, spojil se s americkým Family Channel, který sliboval zábavu bez krve. „Dámy a pánové, kdo v této zemi ovládne televizi, bude rozhodovat o tom, co si lidé myslí a co kupují,“ prohlásil začátkem devadesátých let na jednání asociace žadatelů o licenci na televizní a rozhlasové vysílání. Kratochvíla však v tichosti předběhl jeden tehdy málo známý redaktor a mluvčí a naplnil jeho vizi beze zbytku.



Petr Novotný

Na špičku útočil z druhého místa. V sedmdesátých a osmdesátých letech se tloukl po nekonečných štacích jako konferenciér zábavných revuí. Ale ani on po revoluci nezaváhal a vsadil na to, co znal. Našli se lidé, kteří nad jeho záměrem vydat profilové album Fešáků kroutili hlavou, jenže pak jim spadla čelist. Petr Novotný vydělal a vydělal dost. Podobné salto v opravdu velkém stylu předvedl jako pořadatel koncertu bratří Nedvědů na Strahově. Adál kráčel po cestách, na které se jiní zdráhali vstoupit. Objevil vaření a labužnictví jako výnosný byznys a jeho kuchařky se prodávaly v obrovských nákladech. Zlatý důl před ním otevřela největší soukromá televize, kde vede sledovanou show. Má však také vlastní cestovní kancelář i uměleckou agenturu, která zastupuje například Halinu Pawlowskou nebo Karla Šípa.

Herec, bavič a moderátor. Podivně si člověk připadá v Rážově společnosti - zpěvák vypadá smutně a unaveně, i když se dusí smíchy. Jaromír Jágr podává na tenisovém turnaji v Prostějově Možná jeden z posledních koncertů této slovenské legendární skupiny se uskutečnil v pražské Lucerně. Její příznivci okamžitě vyprodali vstupenky, a tak místo jednou vystoupil Elán třikrát. Koncert je první po dvouleté odmlce, kterou zavinila těžká nehoda frontmana Jožo Ráže. Moderátor Petr Novotný u počítače. E-mail používá, jak řekl, prakticky nepřetržitě. Dara Rolins Zpěvačka Dara Rolins a módní návrhářka Natali Ruden. Petr Novotný s manželkou Halina Pawlowská Italskou a francouzskou kuchyni, dům v Toskánsku, na sobě především barvu černou, to jsou například věci, které má ráda spisovatelka a publicistka Halina Pawlowská. Pražské setkání hvězd u piva - Wayne Gretzky a Jaromír Jágr. Slovenská modelka Andrea Verešová a hokejista Jaromír Jágr na slavností benefici osobností světa sportu ve Smetanově sále Obecního domu v Praze. Na tenisovém turnaji hokejistů v Prostějově skončil Jágr společně s Kraftem na 4. místě