Jak pálí dobré bydlo

Člověk, kterého alespoň jednou v životě nepálila žáha, může mluvit o štěstí. Mnoho lidí se totiž s palčivou bolestí v jícnu, která se šíří ze žaludku, krku i úst, potýká často, mnozí dokonce dnes a denně. Není to sice dědičná potíž, častější výskyt mezi příbuznými je však poměrně běžný. Snad proto bývá pálení žáhy jedním z vděčných témat rodinných setkání. Pro pochopení poměrně jednoduchého děje v lidském organismu je zapotřebí určitá dávka představivosti. Hlavní roli hraje dolní jícnový svěrač, který reguluje průchod potravy z jícnu do žaludku. Pokud není dostatečně pevný, obsah žaludku proniká zpátky do jícnu a tlačí se vzhůru. Obrácený tok, protiřečící veškerým fyzikálním zákonům, se odborně nazývá reflux, v tomto případě s krkolomným označením gastroezofageální. Silně agresivní žaludeční šťávy, obsažené v refluxu, dráždí nervová zakončení pod jícnovou sliznicí - a právě v té chvíli vzniká nepříjemná bolest, známá jako pálení žáhy. Samozřejmě platí, že čím nižší je napětí dolního jícnového svěrače, tím jsou potíže výraznější.»Pálení žáhy je příznakem refluxní nemoci jícnu,« říká Jana Vrbková, gastroenteroložka Nadačního chirurgického sanatoria v Brně. »Můžeme proto říci, že dobré je všechno, co dokáže problém oddálit. Rozhodující je ovšem délka trvání refluxů a jejich počet.« Pokud vás tedy pálí žáha jen výjimečně, pravděpodobně si vystačíte s antacidy - volně prodejnými léky, které neutralizují žaludeční šťávy a tlumí tak veškeré nepříjemné potíže. Pokud je však refluxů víc, trvají dlouho a komplikují život vám i okolí, je nutné poradit se s odborným lékařem. V takovém případě se většinou nevyhnete endoskopii, při níž se ústy zavádí sonda s optikou do jícnu a žaludku. Lékař tak může pohledem posoudit stav jícnové sliznice a odebrat její vzorek k mikroskopickému vyšetření. Další postup léčby závisí už na výsledku vyšetření. Existují léky zvané blokátory, které zablokují tvorbu žaludeční kyseliny, a léky zvané prokinetika, které dokáží zvýšit napětí jícnového svěrače, musí se však užívat pravidelně a delší dobu. Některé komplikace refluxní nemoci jícnu dokonce kromě dlouhodobé léčby vyžadují chirurgický zásah.zkušenost, dobře vědí, že jít spát s plným žaludkem se nevyplácí. Problémy totiž začínají brzy po jídle a poloha vleže je zhoršuje. Aspoň tři až čtyři hodiny před ulehnutím by proto člověk neměl nic jíst ani pít. Lékaři navíc doporučují upravit lůžko tak, aby postižený spal na šikmé ploše. »Nestačí ale podepřít horní polovinu těla polštáři,« varuje doktorka Vrbková, »je nutné podložit celou postel, případně matraci.« Pokud je to jen trochu možné, měli by se lidé s pálením žáhy vyhnout určitým polohám: neměli by pracovat vleže na zádech a v předklonu a neměli by zvedat těžké předměty. Je nutné připomenout i to, že některé látky - například kofein nebo alkohol - uvolňují napětí dolního jícnového svěrače a napomáhají tak pronikání žaludečních šťáv zpět do jícnu.