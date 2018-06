Jak odstartovala SuperStar číslo dvě

Je odstartováno. Odzbrojující Vendulka, kterou rozesmátá porota poslala „vesele do světa,“ nikoli však mezi vyvolené, včera na Nově zahájila přehlídku tváří usilujících o výhru v druhém ročníku soutěže Česko hledá SuperStar. Co se změnilo? Přibylo soutěžících, nový moderátor Petr Holík, který slibuje „šest měsíců dobrodružství“, a dva členové poroty. Její nový předseda textař Michal Horáček si prý připadá, jako by po svém předchůdci Ondřeji Hejmovi převzal druhou nejvyšší ústavní funkci v zemi, hlasový poradce Eduard Klezla, jehož původní operní dráhu pořad připomněl, už dostal přezdívky smrt, člověk s kosou či kat soutěže. Manželskou dvojici Soukup - Osvaldová, která v porotě zůstává, uvedli finalisté první SuperStar slovy „hrozně suproví lidi“ či „největší rivalové“.Vzpomínky na minulou soutěž tvořily jen zlomek dokumentu. Nejsmutnější patřila nadanému Patriku Stoklasovi, jenž tragicky zahynul, další zmínily skupinu Superstars založenou těmi, kdo nedošli do finále, či policejní vyšetřování Jana Kořalky. Nicméně SuperStar roku 2005 už patří novým uchazečům, kterých se přihlásilo více než osm tisíc. Proč? Odpovědi zněly podobně: „Abych lidem ukázal, že jsem.“ „Můj hlas je na to školený a můj image určitě taky.“ „Abych celou republiku rozsvítil jak Las Vegas!“ Paleta představ, co by si budoucí zpěváci koupili za svůj první honorář, byla mnohem širší, od zimních bot po domek pro rodiče.Opět převažují dívky nad chlapci, takže souboj poroty vypadal i tak, že muži byli vděční za každého kluka a žena namítala: „To nebyl kluk, to byl pašík!“ Opět zůstává nejčastější zvolenou písní převzatý hit Heleny Vondráčkové Dvě malá křídla tu nejsou. Neskutečný sestřih pokusů, jak písničku zvládnout, glosovali i moderátoři: „Děsivé - ale nebojte se. Těch dobrých, co postoupili, je taky dost.“ Již úvodní z řady dokumentů, které předcházejí živým vystoupením vybraných zpěváků a hlasování diváků, našel své kuriózní hrdiny. Jedním byl nezaměstnaný Martin, který slovem i zpěvem vzdával jasný hold svému vzoru Karlu Gottovi, rozesmátá porota v něm však objevila i podobnost se strýčkem Jedličkou a označila jej za už hotového showmana. Druhým se stal osmnáctiletý Jiří, od nějž porotci tak dlouho marně žádali lyrickou písničku, až mu navrhli státní hymnu. Dojemné Kde domov můj znělo soutěží Česko hledá SuperStar vůbec poprvé - a Jiřímu vyneslo postup.* Mně, Vendulko, přijde, že na těch tónech jezdíte jako na horské dráze.* Mně to stačí. U vás je velice zajímavý materiál, na který kdyby se správně sáhlo, dalo by se z toho hodně dostat. Jste pro mě velice zajímavý.* Každý z nás se v životě bohužel setká se smrtí. Já si představuji, že přijde, řekne Horáčku a dá mi facku a bude to bolet. Ne, smrt vypadá jako tenhle člověk. Říká, ne, vy už nebudete žít. Nic proti vám, ale nebudete. A proto jsem zvědav, co řekne vám. Protože, když tohle přežijete, tak za sebou budete mít hrubou životní zkušenost a já vám pomůžu...... Za mě vám říkám, že budete žít.* Mně se do toho malinko vkrádá ještě jedna postava a ta se jmenovala strýček Jedlička. Já bych řekla, že jste kompilace jich obou - Karel Gott a strýček Jedlička.* Vy, když za tím půjdete, tak si určité místo najdete.* Na mě, Danielko, nepůsobíte přesvědčivě. Co s tím? Mě to vůbec nechytilo, vůbec mě to nepřesvědčilo. A já mám s tím problém.POROTCI NOVÍ... Hlasový pedagog Eduard Klezla (vlevo) a textař Michal Horáček v nových rolích.... A OSVĚDČENÍ. Skladatel Ondřej Soukup a textařka Gabriela Osvaldová rozhodují podruhé.SOUTĚŽÍCÍ NEPOSTUPUJÍCÍ... Dvacetiletá Vendula na přání poroty zkusila i zatančit.... A TEN, KTERÝ JDE DÁL. Osmnáctiletému Jiřímu pomohla k postupu státní hymna.