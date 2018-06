Jak odplouvaly legie z Ruska

1. světová válka»Obě stráže se postavily proti sobě,« vzpomínal podporučík František Novák. »Po obvyklé ceremonii postoupili oba velitelé proti sobě a pozdravili jsme se tasenými šavlemi. Přendali jsme šavle do levých rukou a podávali si pravice. Vtom se stalo cosi neobyčejného: sovětský velitel rozpřáhl náruč, přivinul mne k sobě a dal mi na tvář dva upřímné ruské polibky... Stalo se na stanici Irkutsk dne 1. března 1920 o 19. hodině.« Vzpomínka zaznamenává situaci, kdy československé legie předávaly Rudé armádě ruský zlatý poklad uložený v osmnácti železničních vagonech. Nebyl jejich, neměly o něj zájem. O ochranu vlaku i sebe samého požádal legie sibiřský vládce admirál Alexandr Kolčak. Admirál byl jedním z ruských vojenských velitelů, kteří se postavili proti bolševikům a chtěli svrhnout jejich vládu. Jenže zavedl diktátorský a neschopný vládní systém. Jeho důstojníci se chovali stejně. Vycházeli ze staré ruské šlechtické tradice - obyčejný člověk neznamenal nic. Navíc se protibolševické hnutí nedokázalo sjednotit. A z toho bolševici, kteří slibovali vojákům, dělníkům a rolníkům lepší podmínky a důstojnost, těžili. Rudá armáda získávala nová území, Kolčakovy oddíly se rozkládaly a legionáři museli často bojovat místo nich. Nakonec Čechoslováci zůstali jedinou organizovanou vojenskou silou. V letech 191819 ovládala jejich sedmdesátitisícová armáda transsibiřskou magistrálu a stala se pánem Sibiře. Vytvořila si vlastní infrastrukturu včetně pošty, zájezdového divadla, vydávala noviny a knihy. Jenže Češi a Slováci, povětšinou bývalí váleční zajatci, nechtěli bojovat za práva staré ruské šlechty a boháčů - chtěli domů, do svobodné republiky. Vadil jim ten ruský propletenec úplatků, příbuzenských a šlechtických klanů - měli zažitý demokratický systém. Byli unaveni a znechuceni, také bolševičtí agitátoři naleptávali jejich sebedůvěru. Po dohodě se Spojenci dalo velení příkaz k evakuaci legií loděmi z Vladivostoku. První odpluly v prosinci 1919. Když v Irkutsku bolševici chtěli, aby jim Čechoslováci Kolčaka vydali, jinak Rudá armáda zabrání legiím v odjezdu na východ k moři, francouzský velitel generál Pierre Janin souhlasil. Bolševici Kolčaka popravili a žádali ještě zlatý poklad. Poslední loď s legionáři vyplula z Vladivostoku v září 1920. Byla to dlouhá cesta vlaky z italského Terstu, kde přistáli, je přivezly domů na jaře 1921. Bolševiky nezničili, byť k tomu měli jednu dobu blízko - chyběla však demokratická síla, jíž by Rusko předali.