Ochranka strávila několik týdnu připravováním studie, zabývající se problémem, jak daleko by měl člověk s vejcem stát, aby prezidenta minul. Výsledek ukázal, že nejlepší vzdálenost je 46 až 55 metrů, na kterou by se netrefil ani opravdový přeborník. V této vzdálenosti by byla lidská hlava velká jako moucha letící 3,5 metru daleko.

Testy byly provedeny poté, co bylo několik brazilských politiků zasaženo vejci demonstrantů nespokojených s vládními úspornými opatřeními.