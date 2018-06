Jak naložit s rebarborou

Rebarborový koláč patří spolu s lojovým pudinkem k pokrmům, které daly anglické kuchyni její příšernou pověst. A mohou si za to Angličané sami, protože právě na britských ostrovech se začala tato zelenina dovezená z Asie jako na prvním místě v Evropě pěstovat. Vůči rebarboře neboli reveni je to ovšem poněkud nespravedlivé. Její lehce nakyslá a lehce natrpklá chuť může působit osvěžujícně, a i když asi nebudeme trvat na tom, abychom ji měli na jídelníčku každý týden, jednou za rok, v její čas, proč ne? Reveň lze podávat například jako rychlý kompot, povařenou ve vodě s cukrem, citronovou kůrou a kouskem čerstvého zázvoru, vychlazenou a ozdobenou šlehačkou. Nebo z ní můžete upéci obrácený reveňový koláč, který - nikoli těstem, ale principem - připomíná známý francouzský Tarte Tatin. Dortovou formu vymažte máslem a vysypte moukou. Dno vyložte pokrájenými kousky oloupané reveně a posypte je cukrem smíchaným se skořicí. Utřete 3 žloutky se 150 g cukru, po troškách k nim přimíchejte 3 lžíce horké vody a přidejte 150 g polohrubé mouky promíchané s 1 lžičkou prášku do pečiva. Nakonec zlehka vmíchejte pevný sníh ze 3 bílků a vzniklé piškotové těsto nalijte na reveň. V nepříliš horké troubě pozvolna upečte. Vyklopte (revení navrch) a pocukrujte. Koláč lze podávat i vychladlý, ale lépe chutná teplý, doplněný šlehačkou, případně kopečkem vanilkové zmrzliny.