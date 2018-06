Jak na to, aby se ty děti hodně naučily

Možná že zrovna vy osobně máte docela jasno v tom, co by měla škola vašemu dítěti dát. Ale možná si prostě říkáte, že je hlavní, aby se dítě ve škole hodně naučilo. Tedy aby zvládlo co nejvíce z toho, co je v učebnicích a osnovách, případně to, co vy jste se naučit nestihli. Je to tak? - Čtěte dál. Když Marie Terezie rozhodla zavést docházku do školy, aby v národě aspoň děti uměly číst, psát a počítat, nemělo smysl říkat hodně. Ale později by člověk se zdravým selským rozumem asi řekl radši "škola má naučit děti hodně dobře číst" atd. Co to vlastně je: dobře číst? Co znamená dobře přečíst třeba prohlášení ředitele ČEZu o Temelíně? Měl bych vědět, že dobře číst neznamená jen číst všechna písmena, a to rychle nebo nahlas a plynule, ale taky číst tak, abych opravdu věděl, která tvrzení autor skutečně řekl, a nevidět v textu jenom to, co já bych rád slyšel, nebo naopak slyšet nechtěl. Taky bych měl umět odhalit, jestli se mě autor textu nesnaží vodit za nos. (Anebo někoho jiného?) Zdravý rozum nám řekne, že hodně se naučit třeba ze zeměpisu není vyjmenovávat všechna hlavní města v Jižní Americe. Možná pro vaše dobré učitele znamenalo hodně se naučit spíš rozumět, proč někde jsou jen velkoměsta a kolem pustina, a jinde drobné osídlení po celé ploše, a co z toho plyne pro osobní život, pro hospodářství nebo kulturu, a jak by se tam člověk měl o sebe postarat. A však podle mé zkušenosti dodnes rodiče i učitelé chtějí spíše, aby si žák "zapamatoval hodně poznatků". A vidím, že tohle budou škole - za potlesku mnoha učitelů i rodičů - vnucovat i testy státní maturity. (Na vaše dítě čekají taky!) Ovšemže pro orientaci ve světě i pro rozumění problémům je třeba znát také fakta! Ale pamatovat ještě není myslet, a vedle faktů jsou i postoje, city, zkušenost. Dobře myslet znamená rozeznat důležité od zbytečného, fakta od blábolů a lží a také vědět, proč jaký postoj zastávám. A taky ovšem si argumenty nebo přesné údaje umět najít, správně zaznamenat a uspořádat. Chcete tedy, aby učitelé radši naučili vaše děti o předložených faktech přemýšlet a v diskusi poznávat názor druhých? Anebo mají do dětských hlav a sešitů dostat všechny odborné poznatky? My rodiče i naši osvícení učitelé máme zrovna teď možnost prosazovat pro děti buď jednoduché přemílání poznatků, jmen, dat, anebo přípravu dětí na to, aby se o sebe (a o nás v stáru) uměly v budoucnu postarat. Ale to se musíme snažit do vzdělávání mluvit. Kdo říká, že chce hlavně, aby si dítě ze školy hodně odneslo, měl by si uvědomit, jak těm slovům rozumějí učitelé jeho dítěte, jak jeho dítě i jak si rozumí on sám.