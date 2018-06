Jak má vypadat právní listina

encyklopedieKaždý občas něco kupuje, prodává, nastupuje do práce, případně uzavírá sňatek nebo se rozvádí. A při té příležitosti dostane smlouvu, rozhodnutí či jiné úřední oznámení, kterému jako laik často moc nerozumí. Za nemalé peníze si potom najímá právníky, aby mu text "přeložili". Podobné služby, ale zadarmo, lze najít od letošního jara na internetové adrese www.vzory.cz. Zatím více než 160 zveřejněných smluv nebo jiných úředních dokladů vznikalo podle skutečné poptávky. Proto se tady jako první objevily vzory smluv na uzavření a rozvázání pracovního poměru, nájemní smlouvy, návrh na rozvod, smlouva o dílo či směnka. Pokud smlouvu, kterou potřebujete, nenajdete, stačí poslat požadavek zobrazenou e-mailovou adresou. Po nějaké době by se tam měla objevit, pokud ji bude možné použít jako obecný vzor, i pro další čtenáře. Jednotlivé vzory jsou pro větší přehlednost rozděleny podle oblastí, kterých se týkají: na pracovní, obchodní a občanské právo, další kategorii tvoří rozhodčí a soudní řízení, nechybí ani rodinné a autorské právo. Na stránce, kterou navštíví denně zhruba až dva tisíce lidí, by se mělo po jejím dopracování objevit kolem tisíce vzorů smluv a oznámení. I když internetové stránky mohou při jednáních pomoci, přesto návštěvu u právníka nikdy úplně nenahradí. "Člověk si tady může porovnat, jestli jeho smlouva má opravdu všechny náležitosti. Někdy objeví, že v našem vzoru je něco upraveno, zatímco v jeho smlouvě to chybí. Vzory publikované na našich stránkách mohou být vodítkem, ale v žádném případě nejsou formulářem, který stačí pouze vyplnit a hotovo," vysvětluje autor projektu Přemysl Líbal. "Proto je také u každého vzoru upozornění, že nenahrazuje kvalifikovanou právní pomoc a že doporučujeme kontaktovat advokáta, podnikového právníka nebo přímo autora vzoru." Na přípravě smluv se zatím podílelo dvanáct právníků z různých oborů. Autor je vždy pod smlouvou podepsaný a je na něj připojeno e-mailové spojení. Součástí stránek je také magazín iPrávník, který přináší řadu zajímavostí a informací ze světa práva a právníků, včetně odpovědí na časté dotazy čtenářů a klientů. Posílat nové dotazy zatím nelze, protože se jich na redakci sesypalo tolik, že je nebylo možné vyřídit. Přesto i na těchto stránkách se rozdává něco úplně zadarmo. Stačí kliknout na trademark.cz, adresu propojenou s patentovým úřadem, a zjistit si, zda už je jakákoli obchodní známka nebo název zaregistrován. Pokud jméno není nalezeno, počítač rovnou nabídne, zda si chcete známku registrovat. Nejen právníci pak ocení možnosti přímého vyhledávání ve sbírce zákonů, kde jsou nové předpisy přístupné po dobu čtyřiceti dnů od jejich publikace ve Sbírce zákonů zdarma. Zobrazení starších předpisů už něco stojí, protože jde o placený vstup do databáze právního informačního systému Justis.