Jak Karel Gott zpívá bez přípravy, podívejte se

"Dobrý den, jmenuji se Karel Gott," představil se několikanásobný zlatý slavík divákům Óčka při natáčení speciálního dílu pořadu Inbox a byl mile překvapen informací, že ho diváci Óčka nejen dobře znají, ale že jeho hit s raperem Bushidem Für immer jung (Navždy mladý) dokonce podporovali v hitparádě.

Během slavnostního přípitku pak Gott v dobré náladě neváhal bez přípravy zazpívat oblíbenou píseň moderátorů Óčka "Oči máš sněhem zaváté".

"Natáčení bylo úžasné a diváci se mají určitě na co těšit," řekl generální ředitel hudební televize Óčko Jiří Balvín.

"Karel Gott je známý svým smyslem pro humor i tím, že neuhne před žádnou otázkou, a tak se diváci mohou určitě těšit na nečekané dotazy i odpovědi. Zeptali jsme se ho třeba na to, jaké známky ze zpěvu dostával na základní škole, nebo na to, co opravdu neumí," dodala moderátorka Lenny Trčková.





Kromě gratulací od vedení televize dostal i nečekaný dárek. Speciální díl pořadu Inbox bude mít premiéru právě dnes ve 20 hodin. Reprízovat se bude 30. června od 21 hodin na Óčku a sledovat ho můžete také prostřednictvím live streamu na www.ocko.tv.