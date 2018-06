Jak jste tipovali Miss ČR

Alena Bohdálková - dívka č. 11, Jeseník, 23 let, studentka, Vysoká škola báňská Ostrava, obor komerční inženýrství. Míry: 179cm (93-62-91). Proč jste se přihlásila do soutěže Miss? Přihlásil mě přítel. Čeho si na sobě nejvíc ceníte? Schopnosti empatie. Čeho si nejvíc ceníte na mužích? Spolehlivosti. Odsuzujete modelky, které se nechaly nafotit do erotického časopisu? Neodsuzuji, měly pro to asi svoje důvody.

Petra Čuboňová - dívka č. 10, Bruntál, 20 let, studentka, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, obor botanika. Míry: 174cm (90-59-90). Proč jste se přihlásila do soutěže Miss? Přihlásil mě tatínek a já čekám od soutěže nové zkušenosti, nové přátele, nové příležitosti. Čeho si na sobě nejvíc ceníte? Tolerance. Čeho si nejvíc ceníte na mužích? Když muž není hloupý. Odsuzujete modelky, které se nechaly nafotit do erotického časopisu? Neodsuzuji.