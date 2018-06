Jak jsou na tom celebrity s pitím? Aichmajerová povaluje popelnice!

Někdy se není čím chlubit, ale budiž nám odpuštěno. Žijeme jen jednou, tak proč si občas nezařádit.



Eva Aichmajerová (moderátorka, herečka)

"Vzpomínám si na oslavu kamarádčiných narozenin. Tenkrát mi bylo šestnáct let. Její táta nám nechal otevřený účet v jedné restauraci a to neměl dělat. Chtěly jsme se poprvé v životě opít a vybraly jsme si na zkoušku Tequillu. Docela nám to zachutnalo, ale vůbec jsme netušily, co to s náma udělá. Pěkně to se mnou zamávalo. Přesunuly jsme se na diskotéku. Cesta nám trvala místo běžných deseti minut skoro hodinu. Povalovaly jsme na zem popelnice a přišlo nám to fakt vtipné. Dopadla jsem hrozně. Bylo to mé první a zároveň poslední řádění. Teď vůbec nepiju!"

Jana Doleželová (miss, modelka)

"Nejvíce a nejdéle jsem slavila zkoušku z organické chemie na farmacii. Šli jsme tehdy se spolužáky na oběd, který se však protáhl nejen do večeře, ale až do zavíračky, což bylo v pět hodin ráno."

Eva Čížkovská (herečka)

"Úžasná byla oslava mých třicátých narozenin. Slavila jsem naprosto neplánovaně celý týden. Samozřejmě na etapy, mezitím jsem musela pracovat. Každý den se našel někdo, kdo to chtěl se mnou zapít. Jak se říká: Neplánované flámy bývají ty nej..."

Michal Foret (zpěvák)

"Největší, nejlepší a zároveň možná i nejhorší kalbu jsem zažil před čtyřmi lety na Silvestra. Bylo to v malém sklípku u mých rodičů na Moravě, kam bylo pozváno cca osm přátel. Nevím, jak se to stalo, ale kolem jedné hodiny ráno se tam najednou objevilo přes dvacet dalších kamarádů a rozjelo se to do nevídaných rozměrů. Nejen že se shodila obrovská police plná plechovek s barvami a vše se rozlilo po stole, ale taky se mi stal nepříjemný úraz - pořezal jsem si ruku od střepů ze sklenic."

Petr Zvěřina (VyVolení)

"Největší pařby zažívám každý víkend, protože jedu šňůru Energy night po českých klubech. Naposledy jsme si to užívali třináctého ledna v Mostě. Na hotel jsem se dostal v pět ráno. Bylo to super!"



Klára Medková (miss, modelka)

"Hodně jsem toho zažila s Průšovou a Kobzanovou. Super zábava byla při mejdanech u některé z nich doma. Nejvíc jsem si ale užila párty na Mácháči loni v létě. Pořádně jsme zapily kamarádčino loučení se svobodou."

Eva Horzinková ( BigBrother)

"Jéje, hned si vzpomenu na několik bomba akcí! Třeba oslava nového roku v Africe - dali jsme si u známých nějakou záhadnou cigaretu a to byla hodně dlouhá jízda až do druhého ledna. Nebo v Mnichově na pivních slavnostech - opilá jsem byla ještě druhý den v letadle a pokračovalo se doma na zahrádce...Uff."

Wendy Zapletalová (VyVolení)

"Nejraději vzpomínám na oslavu svých osmnáctých narozenin. Slavilo se u nás na chatě. Přijelo asi třicet lidí a jelo se vkuse dva dny. Byla to krásná párty!"