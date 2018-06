Jak jsme u nás soutěžili

Seděli jsme proti sobě a kouřili cigára, i když nám nechutnala. Orchestr hrál Dajánu a sálem se vznášely páry v objetí tak těsném, že připomínaly barevné sloupy, které propadly rytmu. Nám dvěma byl onen komický třes, jemuž romantické duše říkají tanec, upřímně lhostejný.Ostatně stejně jako ženy. Ve svých bezmála sedmnácti letech jsme je znali dokonale.Nudily nás k uzoufání. Dokouřili jsme cigára. "Vzhůru," řekl Pepan. Orchestr hrál Vrať mi moje srdce zpátky neporušené. Pepan zmizel v davu, neboť začala naše privátní soutěž s dlouhou tradicí. Pravidla přísná a jednoduchá. Vyhledat v sále dívku co možná nejošklivější a dát se s ní vyfotografovat. Nestranná porota složená ze spolužáků, kteří se upravovali ve výčepu, měla pak za úkol vyhlásit vítěze. Onehdy na zábavě ve Višňové jsem vyslídil jednu, co se skrývala v předsálí za květináčem s palmou a měla profil koně. Jenomže ta Pepanova vypadala jako želva: s protáhlou hlavou a vypouklýma, uslzenýma očima. Teď jsem však tušil, že vítězství bude moje. Spatřil jsem ji už před vchodem do kulturního domu. Byla můj trumf. Vyzval jsem ji k tanci. Její svalnaté tělo v hráškově zelených minišatech se ke mně radostně tisklo. Její chlupaté nohy se oddaly rytmu. Potom jsem ji odvedl k fotografovi. Ten stiskl spoušť, za okamžik mi podal barevný snímek, jedním douškem vypil velký rum a zašeptal: "Chlapče, ty máš ale vkus!" Utíkal jsem s fotkou do výčepu. Porota už čekala. Pepan ulovil taky pěknou šeredku, ale když jsem hodil na stůl fotku já, kluci tleskali a volali sláva. Jenže Pepan vzdychl a řekl: "Blbče, jseš diskvalifikovanej. Vyhrál jsem. Tohle je teplej Kája z Mělníka. Ten se nepočítá."