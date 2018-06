Jak Iva Janžurová a dcery krotily České lvy

Rodina měla na slavnostní večer v pražské Lucerně šest čestných vstupenek. Kdekdo by si mohl myslet, že v minulých dnech jedna z našich nejpopulárnějších hereček nehovořila s dcerami o ničem jiném než o nadějích na zisk křišťálových trofejí. Ve skutečnosti však daleko víc probíraly varianty zasedacího pořádku.

"Opravdu jsme mluvily spíš o tom, kdo si kam sedne," usmívá se jedenašedesátiletá Iva Janžurová. Obdržela dva lístky do první řady. Osmadvacetiletá Theodora nominovaná za vedlejší roli ve Výletu měla dvě vstupenky do třetí řady. Její o dva roky starší sestra Sabina Remundová, která svým hereckým výkonem pomohla Výletu k nominaci mezi tři nejlepší české filmy loňského roku, obdržela dva lístky do čtrnácté řady. Ale sedět budou asi jinak.

"Třeba Theodora by se mohla posadit ke mně do první řady a Sabinka do třetí, kterou by si určitě zasloužila," uvažovala Iva Janžurová a pokračuje: "Jenže Theodora už pozvala kamarádku. No dobře, tak ta by mohla do čtrnácté."

Ani jedna z rodiny nepřišla v sobotu se svým partnerem. Theodořin muž, muzikant Tomáš Hostička, byl právě s Českou filharmonií v USA. A na herce, scenáristu a divadelního režiséra Stanislava Remundu spadlo hlídání vnoučka.

Navýsost spokojený dědeček se prý role chůvy ujal bez reptání. Ba s nadšením. "Stáníček zůstal s Alfrédem rád, prý je to pro něj největší štěstí," říká o svém otci Theodora. Ale i tak bude domů ze slavnosti pospíchat. Na celý večer totiž synka ještě neopustila. Také Iva Janžurová se asi dlouho nezdrží, neboť jí Stanislav Remunda klade na srdce, aby nezapomněla, že ráno odjíždí na zájezd do Bohumína.

Choulostivá sestava

Mladá režisérka Alice Nellis měla, jak se ukázalo, výborný nápad, když do svého filmu Výlet pozvala jak zkušenou Ivu Janžurovou, tak i obě její dcery. "Hned jsem věděla, že do rolí matky a dvou dcer budu chtít Ivu s Theodorou a Sabinou," říká režisérka. "Teprve kdyby nabídku nepřijaly, hledala bych jiné alternativy."

Už v předchozím, prvním snímku Alice Nellis Ene bene si zahrála Iva Janžurová s Theodorou Remundovou. "Ale abychom se v dalším filmu sešly v rodinné sestavě dokonce tři, to mi připadalo choulostivé," vzpomíná Iva Janžurová, která dokonce zvažovala, že režisérku přemluví, aby roli matky dala třeba Evě Holubové. Zároveň si kladla otázku, zda by se k Evě Holubové hodily Sabina s Theodorou.

"Možná by pak dcery hrál někdo jiný a já holkám nechtěla zmařit příležitost, na kterou se připravovaly a těšily," pokračuje Iva Janžurová. Naštěstí však Alice Nellis trvala paličatě na svém.

A tak se Iva Janžurová sešla před kamerou poprvé s oběma dcerami naráz: "Přesto jsem trpěla strachem, aby se neřeklo, že jsem si tam svoje holky vynutila nebo vyloudila."

Vznikl film s osmi nominacemi na Českého lva. "Tolik nominací mi udělalo velkou radost!" neskrývá Alice Nellis a tváří se, že na dnešní slavnostní večer půjde bez velkých nervů: "Získáme-li nějaké Lvy, potěší nás to, když nedostaneme nic, rmoutit se nebudeme. Jisté však je, že ať už by dostal Lva za Výlet kdokoliv, vděčí za něj i všem ostatním, kteří na filmu pracovali."

Nakonec Výlet získal dva lvy: za nejlepší scénář a za nejlepší herecký výkon .

V srdci mají stejné místo



Také Theodora Remundová si velké naděje nedělala. "Ocenění by mě samozřejmě potěšilo, ale Lva bych přála spíš mamince. Já toho teď dostala dost," říká při pohledu na své miminko.

"Hrozně bych cenu přála Theodoře. Kdyby ji získala, byla bych šťastná," říká maminka Iva.

Druhá dcera Sabina nepřipouští, že by mezi ní a sestrou mohla nominace pro Theodoru vyvolat třeba jen malé napětí: "Všichni, co jsme se na práci kolem filmu podíleli, jsme šťastni za každého diváka a za všech osm nominací.

Každému, kdo byl nominován, to moc přeju!" Theodora k tomu dodává: "Moc jsme o tom spolu nemluvily, Sabina má nyní spoustu práce, protože dokončuje svou režisérskou prvotinu, v níž hraje i naše máma. Avšak nominaci na Lva by si určitě zasloužila."

Iva Janžurová však přesto říká, že měla vždycky starost, aby se některá z dcer necítila trošku pozadu: "Teď při nominacích mohli vybrat jenom jednu. Ale Sabinka to vzala velice dobře. Víte, celý život jsem se snažila, aby obě měly jasno v tom, že jsou v mém srdci na stejném místě."

Režisérka Alice Nellis by sice přála nominace oběma sestrám, ale uznává, že...: "role Theodory je přece jen obsahově rozsáhlejší".

Stanislav Remunda se na pozoruhodný film Výlet dívá s velkou spokojeností. Jak jinak, když v něm hrají - a skvěle! - jeho žena a dvě dcery. "Jaký je to pocit? Na to snad nemusím odpovídat. Skvělý!" říká. "Všechny tři jsou výborné nejen ve filmu, ale i v životě. Ve Výletu mají svou hloubku a zajímavé lidské zázemí. Jsem rád, že si toho filmový svět všiml." Tečka, víc se bavit nechce.



Rodinné muchlování



Iva Janžurová se po dokončení společného natáčení řekla, že dávala pozor, aby dcerám nepřekážela ani podvědomým dozorem. Natož radami. "U filmu je se mnou režisérka, a kdyby do toho mluvil někdo třetí, nešlo by to k lepšímu," říká Theodora, "ale jinak na mě máma působí celý život. Rodiče si o herectví pořád povídají, už jenom tím vstřebávám důležité informace. Poslouchám je ráda, to spíš sestra si nechává méně radit."

Sabina neodporuje. Od patnácti, kdy začala studovat herectví, šla vlastní cestou a na všechno si chtěla přijít sama: "Věřím, že už i rodiče docenili, že to byla správná volba." Při natáčení Výletu od maminky skutečně žádné rady nedostávala. "A jsem jí za to vděčná," prohlašuje Sabina kategoricky.

Přitom Alice Nellis prozrazuje, že si matka s dcerami stále něco pošpitávaly. "Jo, to si špitáme," směje se Theodora. Prý je to takové rodinné muchlování, které nemá s prací velkou souvislost. "Ivuška mi třeba před jednou scénou říkala: 'Dneska máš krásně nalíčenou pusu.' Ale přitom přehlídla, že jsem šla před kameru s rozepnutým poklopcem," vzpomíná si Theodora.

Iva Janžurová si kdysi přála, aby její děti neměly s divadlem a filmem nic společného a vybraly si nějaké jiné povolání. Předpokládala, že kdyby nevstoupily do tak psychicky a fyzicky náročného řemesla, jakým je herectví, byl by jejich život určitě jednodušší.

Ale Sabina si herectví zvolila už v patnácti, kdy se přihlásila na konzervatoř a pak pokračovala na DAMU. Theodora se rozhodla pro jinou cestu. Po gymnáziu vystudovala na FAMU režii dokumentu. Nyní však ani jedna z nich nezapře talent a schopnosti svých rodičů. "Opravdu jsem chtěla, aby dělaly jinou profesi. Ale dnes jsem ráda, že to tak dopadlo," říká Iva Janžurová. "Dostává se mi opakujícího a udivujícího zážitku, kolik si toho máme jako rodiče s dcerami co říci."

Alice Nellis: Iva, Sabina, Theodora? Silná trojka!

Úspěšná dvaatřicetiletá režisérka Alice Nellis našla v rodině Ivy Janžurové zalíbení. Už ve svém prvním autorském filmu Ene bene nabídla roli nejen Ivě Janžurové, ale i její mladší dceři Theodoře. Ve druhém filmu Výlet šla Alice Nellis ještě dál. Spolu se slavnou herečkou se na plátně objevila jak Theodora, tak její sestra Sabina.

Musela jste někoho z rodinné trojice k účinkování ve Výletu přemlouvat? Už když jsme dodělávali Ene bene, měla jsem dokončený námět k Výletu. A tak jsem pomalu začala sondovat, jak to všechno dáme organizačně dohromady. Jediné, čím lidi "přemlouvám", je to, že jim dám přečíst scénář.

Vybrala jste si Ivu Janžurovou a Theodoru se Sabinou hlavně proto, že jste ve Výletě potřebovala obsadit role matky a dvou dcer? Byl to jeden z důvodů, neboť si jsou fyzicky hodně podobné. Navíc mezi nimi existuje i přirozená lidská blízkost, kterou pak nemusím jako režisérka uměle budovat. Ale nejdůležitější je, že jsou všechny tři výbornými herečkami.

Iva je velmi výrazná osobnost a já potřebovala, aby byly výrazné i její filmové dcery. Theodora a Sabina takové jsou.

Vycítila jste, zda se těšily na společné natáčení? Zdá se mi, že mají potřebu být pohromadě, člověk vidí, že mezi nimi panuje pospolitost. Ale tolik jim do toho zase nevidím. Při natáčení jsem si všímala, že se k sobě chovají vřele, co chvíli si spolu pošpitávají, holky říkají mamince ,Ivuško‘ a mile o ni pečují. Víte, co byl trošku problém? Dalo mi práci, aby podle scénáře náležitě zahrály rodinné odcizení. Jejich skutečný vztah je totiž o hodně jiný než ten, který jsem potřebovala dostat do filmu.

Iva Janžurová často opakuje, že se snaží při práci chovat k dcerám jako ke všem ostatním hereckým partnerům. Opravdu jste neviděla, že by jim tu a tam mateřsky radila? Ne, Iva říká pravdu. Podívejte, když jsem s Ivou točila svůj první film, bylo mi osmadvacet. Nikdy mi nedala najevo, že před ní stojí úplný zelenáč, vystupovala naprosto profesionálně. Stejně se chovala při společné práci i ke svým dcerám. Poznala, že tím jim prospěje nejvíc.

Vážně by se při natáčení vůbec nedalo poznat, že má máma o dcery starost? Jednou, ale skutečně jen jedinkrát se u Ivy její maminkovství projevilo. To když se s dcerami točila scéna v bahně a bylo dost chladno, asi jenom deset stupňů. Na Ivě jsem viděla, jak se bojí, aby holky nenastydly. Byla roztomilá. Trpěla za ně, moc se jí to nelíbilo, ale neřekla ani slovo.

Volila jste ke každé z hereček odlišný přístup? Ano, jsou trochu jiné. S Ivou jsme o její postavě a o scénáři vedly dlouhé rozhovory a hledaly možné variace. S Theodorou hodně zkoušíme. Děláme deset klapek a ona se při jedenácté nebo dvanácté dokáže ještě zlepšit, zejména při vypjatých scénách. Má strašnou výdrž.

Sába si roli pečlivě staví dopředu, má ji přesně zmapovanou. Už v šatně se před natáčením sama dostává do správné polohy. Přijde před kameru a hned, od prvních chvil, je dobrá a intenzivní. Při rozhovorech si dělá spoustu poznámek, které pak umí uplatnit.



Nebála jste se, že by se při případném konfliktu mohla rodinná trojice proti vám sjednotit? Teoreticky by se to přihodit mohlo. Jenže to se vám může stát, i když herci nejsou příbuzní. Ale Iva i holky vědí, že jakékoliv konflikty filmu ubližují. Ovšem kdyby se přece jen spolčily, pak by to byla hodně silná trojka!