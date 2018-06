Povánoční hubnutí: jak se do formy vrací Vojtová, Csáková či Balzerová

Topmodelka Linda Vojtová (30) si čas svátků pokaždé užívá. „Diety opravdu neřeším. Celý život jsem zastánkyní toho, že pokud si mě chce klient na práci vzít, najde velikost oblečení, která mi padne,“ přiznala modelka s tím, že štíhlá postava je pro vrcholový modeling důležitá jen částečně. „V dnešní době retuší už ani není takový tlak na to být vyzáblá na kost. Naštěstí jsem sama v pozici, že nemusím obíhat castingy a vypadat co nejlépe,“ prozradila Vojtová.

S hubnutím a dietami si neláme hlavu ani herečka Adéla Gondíková (42). Její recept na štíhlou postavu je i během svátků zcela jednoznačný. „Jsem zastánkyní uzobávání. Naštěstí moc na sladké nejsem, takže problém s udržením postavy jsem v době svátků nikdy neměla. Každému však radím, ať spíše jí v malém množství a častěji, než aby si naložil hromadu jídla,“ prohlásila Gondíková.

Bohaté zkušenosti s dietami má však zpěvačka Ilona Csáková (45), která patří k ženám, které si svou postavu musí hlídat. „Snažím se držet si zdravý životní styl a opravdu dbát na to, co jím. Dnes už bohužel nedosáhnu svých vysněných křivek bez dřiny. Člověk se musí snažit, protože to samo nejde,“ říká zpěvačka, která po narození synů změnila jídelníček a začala cvičit. „Nejtěžší bylo zvyknout si na pravidelnost. Pak už si člověk může říct, že má celkem dobře našlápnuto. Co se týče vánočního obžerství, musím se hlídat, ale hlavně se snažím vařit jen ta jídla, která jsou zdravá a lehká. Pokud přiberu, shazuji to těžce. Mnohdy i celý rok,“ přiznala Csáková s úsměvem.

Za poslední roky zhubla i modelka Jitka Nováčková (23), která najela na pravidelnou stravu a přes svátky si postavu udržuje také sportem. „Držela jsem hodně diet, ale nakonec jsem zjistila, že pravidelná životospráva je prostě základ. Proto si i na cesty připravuji svačinky. O svátcích se snažím vyvarovat nezdravého jídla. Pokud zhřeším, přidám na sportu, abych to zase rychle shodila,“ přiznala bývalá královna krásy, která prý tloustne víc, když má hodně práce.

Eliška Balzerová (66) se každoročně snaží nemít kolem sebe tolik dobrot, ovšem pokaždé se jí to prý nedaří. „V adventním čase křičím na maminku, ať nepeče tolik cukroví, že to nebude nikdo jíst. Bohužel má slova nikdy nevyslyší. A stejně to vždycky všechno sníme. Je to pak těžké udržet si váhu. Nejsem zastánkyní diet, proto si to pak vynahrazuji pohybem na divadle či na dlouhé procházce,“ prozradila herečka.

Dcera Dalibora Jandy, zpěvačka Jiřina Anna Jandová (27), se dietami netrápí ani během roku a ani po svátcích. Jí hlavně zdravě. „Já kila naštěstí moc neřeším. Pokud si připadám celkově líná, zpomalím jídlo. Necvičím, ani nedržím žádné diety. O Vánocích se moc doma nepřežíráme, spíše vaříme jídla kvalitní a zdravá,“ uvedla.