Jak holky soupeřily o titul královny

Korunka novopečené Miss byla ještě v sobotu v noci v karlovarském Grandhotelu Pupp vydražena za 320 tisíc korun. Peníze za klenot nabídla firma IPS poté, co se přesvědčila, že královna krásy částku věnuje na konto Nadace kostní dřeně.



"Já bych toho chtěla změnit moc a moc", odpovídala na otázku: 'Co byste udělala jako první, kdybyste se stala královnou,' jedna z osmnácti finalistek před rozhodujícím večerem. "Ale myslím si, že ani královna na to sama nestačí, protože především musí ´její lidé´ chtít být měněni. Já bych je pouze mohla začít přesvědčovat... A témat je mnoho: vztahy mezi lidmi, sociální poměry, rasová nesnášenlivost, vztahy ke zvířatům..., " pokračovala, aniž by tehdy tušila, že se královnou opravu stane.

Porota vsadila na mladičkou, sedmnáctiletou Michaelu z Moravských Budějovic. Vyhovuje proporcemi, obstála ve všech disciplínách a hlavně - vzhledem k věku - může mít budoucnost před sebou. Starší adeptky totiž mají z hlediska byznysu už předem obrovský handicap a bylo by překvapením (a pro agenturu zaručeným rizikem), kdyby některá z nich uspěla.

Právě proto nemusí být čtenáři iDNES smutní, že neuspěla jejich favoritka. Po desetidenním hlasování se totiž rozhodli pro třiadvacetiletou (!) Drahoslavu Liškovou (soutěžící s číslem 16), která získala z celkového počtu 10 343 hlasů plných 2677.

Zvolili jste si svou Miss 2000 ZDE.

Hlasování sice skončilo, ale šanci vyhrát v kvízu tričko s logem Miss trvá.



Miss ČR 2000 Michaela Salačová

(17 let, 181 cm, 55 kg, míry 83 - 59 - 87)

"O Štírovi se říká, že je zároveň cholerik i flegmatik. Já vlastním povahu spíše klidnou. Nenechám se ničím vytočit ani znepokojit. Ale je fakt, že když mě někdo hodně naštve, nebo když se mi něco hodně moc nelíbí, jsem schopná vytáhnout svůj jedový bodec. Poslední dobou mne začínají inspirovat muži. Abych pravdu řekla, byla jsem zapřísáhlá feministka a muže jsem vždycky hrozně odsuzovala. Teď ale začínám trošku rozumět jejich myšlení a logice." Nová královna krásy se narodila ve znamení Štíra, u kterého se prý snoubí nejkrásnější a nejtajuplnější lidské vášně a touhy s těmi nejhoršími hříchy."O Štírovi se říká, že je zároveň cholerik i flegmatik. Já vlastním povahu spíše klidnou. Nenechám se ničím vytočit ani znepokojit. Ale je fakt, že když mě někdo hodně naštve, nebo když se mi něco hodně moc nelíbí, jsem schopná vytáhnout svůj jedový bodec. Poslední dobou mne začínají inspirovat muži. Abych pravdu řekla, byla jsem zapřísáhlá feministka a muže jsem vždycky hrozně odsuzovala. Teď ale začínám trošku rozumět jejich myšlení a logice."

Vicemiss ČR 2000 Kateřina Elgerová

(20 let, 177 cm, 56 kg, míry 89 - 62 - 91) Kateřina je narozena ve znamení Býka a jestli nové missce nezávidí její titul, určitě ji závidí její znamení. "Raději bych byla Štírem. To je silné znamení. O ženách v Býku se říká, že jsou potvory a já bych nechtěla být potvorou. Ženy-Býci jsou prý orientovány prakticky se smyslem pro realitu a pro povinnost. Jsou pilné, přesné, spolehlivé a já si myslím, že tolik kvalit na jednu ženu by bylo příliš. Domnívám se, že žena-Býk je moc ctižádostivá, a měla by se naučit v pravé chvíli se ovládnout, takže by se mohla častěji třeba podívat ke hvězdám."

2. Vicemiss ČR 2000 a Miss Sympatie 2000

Markéta Svobodná

(19 let, 172 cm, 53 kg, míry 88 - 59 - 89) "Snažím se na druhých lidech vidět spíše lepší vlastnosti a ty mě potom motivují. Z cizích chyb se dovedu poučit zrovna tak, jako by to byly chyby vlastní. Mí přátelé jsou většinou muži, protože u nich nacházím větší pochopení a inspirují mne."

"Co mě láká na titulu Miss je, že nezískáte jen věcné ceny, ale především jistou míru vlivu a popularity, se kterou je správné správně naložit."

Miss čtenářů iDNES Drahoslava Lišková

(17 let, 181cm, 55 kg, míry 83 - 59 - 87) "Narodila jsem se jako Váhy a stoprocentně se cítím jako Váhy. Mám pro Váhy typický smysl pro spravedlnost. Velice si toho cením, i když mi to někdy dělá problémy. Váha je totiž zároveň i citlivá, nechce nikomu ublížit. V případě, že bych se rozhodla špatně, někomu ublížím, a to já nechci."

Sedmnáctiletá vítězka i dvě vicemiss Kateřina Elgerová a Markéta Svobodná na tiskové konferenci po ukončení soutěže shodně poznamenaly, že svého úspěchu se budou snažit využít pro přínos společnosti. "Důležité je být prospěšná nejen sobě, ale především lidem, kteří určitou pomoc potřebují," řekla Svobodná, která se radovala rovněž z titulu Miss Sympatie.



Salačová doufá, že vítězství v soutěži neovlivní její názory. "Chtěla bych zůstat sama sebou, protože člověk musí mít sestavený určitý žebříček hodnot, který by se v těch hlavních bodech neměl měnit," uvedla. Ačkoli o sobě tvrdí, že je klidné povahy a nenechá se ničím znepokojit, přiznala, že krátce před vyhlášením výsledku byla roztřesená. "Byla jsem napjatá, i když to asi nebylo vidět a pak jsem byla strašně moc překvapená," popsala stručně své pocity.



První zkušenosti před publikem a porotci získala Salačová již v loňském roce na Miss Vysočiny. "Tam byla moje první možnost se představit, to byly moje první začátky," sdělila nejmladší účastnice sobotní soutěže. V té ji především psychicky podporoval přítel a rodiče. "Připravovali mě na to spíše duševně a moc mi pomohli, ale dnes jsou asi více překvapeni něž já," konstatovala. Přiznala, že se spoléhala i na své talismany, které si na soutěž přivezla. "Měla jsem pár zlatých prstýnků a indiánský zaříkávač," vyjmenovala tajné pomocníky.



Salačová předpokládá, že vítězství ovlivní její každodenní činnost a již uvažuje o dálkovém studiu gymnázia. Připomněla, že by po ukončení středoškolského vzdělání chtěla pokračovat ve studiu angličtiny a žurnalistiky. "Chci se pohybovat mezi lidmi, proto bych se zaměřila na práci v některém módním časopise," prozradila své pracovní plány.



První vicemiss Kateřina Elgerová přiznala, že se již těší na nový pražský byt, který za úspěch v soutěži získala stejně jako další dvě vítězky do bezplatného užívání. "S Michaelou budeme bydlet ve stejném domě a Markéta bude asi v sousedním. Jsem na to moc zvědavá," poznamenala.