jak dobíjím baterky

Zpravidla se snažím duševní únavu kompenzovat fyzickou a obráceně. Po dni stráveném nad studií si většinou vezmu horské kolo a vyjedu do přírody, naopak po fyzicky namáhavém dni si rád zahraji šachy nebo zajdu do kina. Kdo mi ale téměř vždy pomůže z pracovní únavy, je náš kocour. Ať se děje, co se děje, každý večer mi skočí do klína, po kocouřím mi vysvětlí, kde je právě to nejdůležitější místo na drbání, a pak už jenom vrní. A víte jak? Jako akumulátor...