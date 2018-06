jak dobíjím baterky

Už radu let sbírám předválečné i poválečné vydání knih Jaroslava Foglara. Přestože už mám sbírku kompletní, vždycky se těším na chvíli,kdy jsem unavený tak, že nemohu pracovat, rozložím si srovnané štůsky časopisů kolem sebe, pečlivě je přerovnávám a prohlížím, zjišťuji, které výtisky z těch čísel, která mám vícekrát, jsou nejzachovalejší a která mám zařadit do základní sbírky. Občas si přečtu některý článek nebo povídku, které znám už skoro nazpaměť, prohlédnu kousek seriálu o Rychlých šípech či družině Lišek, potom velice pečlivě všechny ročníky zase uložím do skříně a vrátím se k práci.