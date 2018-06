jak dobíjím baterky

Nejlépe své vnitřní zdroje doplňuji opět činností, nesmí však souviset s profesí. Právě teď přestavuji byt, a tak mám možnost dělat přesně to, co mě uspokojuje: sádrovat, brousit, natírat... Potřebuji totiž práci, kterou lze na rozdíl od zpívání vidět nebo nahmatat. Když mám delší volno, ujíždím okamžitě pryč z Prahy. Mám ráda dlouhé procházky, chodím však zásadně sama. Už jste si všimli, jak nicotné jsou vaše starosti ve chvíli, kdy se o samotě v lese koukáte do korun stromů?