Jak česká remoska do Anglie přišla

Slogan - co dokáže trouba, umí remoska lépe - je určitě pravdivý," pochvaluje si český "objev roku" Lisa Rhodesová. V remosce si nejraději dělá ragú, peče brambory, hranolky, zkrátka připravuje vše, na co je anglický jazýček zvyklý.

O to, že remoska proniká do ostrovního království, se zasloužila lady Milena Grenfell-Bainesová. Češka rodem a srdcem žije v Anglii už 60 let. Loni v létě, když se vydala jako oddaná sokolka do Prahy na slet, přišla na to, co Angličanům v kuchyni chybí.

Její pražská sestřenice Helena potřebovala novou remosku, protože tu starou má už 40 let. Vydaly se tedy na nákup. "Tak jsem koupila remosku a vzala jsem si k tomu ještě takový ten lísteček domů do Anglie. Koukám na to a říkám si: propánaboha, proč se to tam u nás nikdy neprodávalo!" líčí lady Milena své shledání s remoskou. Coby neuvěřitelně vitální a podnikavý tvor nelenila a hned zavolala moravskému výrobci, aby se dopídila, proč se remoska nevyváží za Lamanšský kanál.

"Paní, vy jste anděl z nebe! My bychom strašně rádi, ale zatím nevíme, jak na to," ozvalo se ze sluchátka. Lady Milena nepotřebovala víc slyšet a vzala věci do svých rukou. "Zkrátka slovo dalo slovo a dneska jsou remosky v Anglii," utrousí, jakoby o nic nešlo.

Od okamžiku, kdy bezděky objevila mezeru na britském kulinářském trhu, uběhlo pouhého půl roku. Remosky se objevily na anglickém trhu letos 3. ledna. Zájem je tak velký, že zásilková služba, která prodej zajišťuje, už vyřizuje 5.000 objednávek.

Lady Milena také anglickým hospodyňkám radí, co se dá z remosky vykouzlit. Překládá do angličtiny české recepty a přidává i tipy na oblíbené anglické pochoutky.

"Tam se dá dělat úplně všechno - fantastické kuře, toasty, sendviče, dorty, buchty, kachní prsíčka po čínsku, pečený králík na cibuli, grilované žraločí plátky, smažené rybí filé s petrželkou, zapečená brokolice s bešamelem," chrlí ze sebe náruživá kuchařka jeden recept za druhým.

Remoska ovšem není jen tak ledajaký přístroj, a musel se proto pro ni hledat nějaký speciální název. "Říkáme jí tady prostě The Remoska Pan. Tak vlastně remoska vstoupila do angličtiny," prohlašuje s úsměvem i s hrdostí v hlase lady Milena.