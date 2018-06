Jak často telefonujeme, se odvíjí od fází měsíce

"V sérii telefonátů jsou zřejmé pravidelné vrcholy a poklesy a my jsme objevili každý další vrchol po 29 dnech." Výzkumníci srovnávali cykly s fázemi měsíce, které podle některých výzkumů stojí i za různými druhy lidského chování včetně návštěv u lékařů nebo za různými formami šílenství.

Nakonec zjistili, že se cykly shodují a že špičky v telefonování se shodují se dny, kdy měsíc dorůstá do úplňku. "Vypadá to jako, že určité fáze měsíce povzbuzují lidi, aby zvedli telefon," říká Davis. Dodává však, že British Telecom si zatím není jistý, zda se jedná o pouhou náhodu anebo zda je to jen pouhá potřeba říci někomu po západu slunce, že na nebi je další velký bílý kulatý objekt.

Astrologové jsou tím však velmi potěšení, jak řekl prezident britské astrologické společnosti Roy Gillet. "Výzkum říká právě to, co jsme říkali my už dávno: v době, kdy měsíc dorůstá, roste i tvůrčí a emocionální energie."

Vědci jsou však tomuto vysvětlení mnohem méně nakloněni, a to i přes překvapivý rozdíl v počtu onemocnění a zdravotních potíží v různých fázích měsíce. Vědci z univerzity v Leedsu minulý týden publikovali výsledky výzkumu, podle kterých počet pacientů navštěvujících praktické doktory vrcholí velmi krátce po úplňku.

Doktor Richard Neal, který vedl tuto výzkumnou skupinu, však řekl, že tento mechanismus nedokáží vysvětlit a pravděpodobně ani nikdy vysvětlit nebudou umět.