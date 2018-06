Jak Beatles zasáhli lidi z klasiky

Magdalena Kožená, pěvkyně: Hudbu skupiny Beatles vnímám stále jako aktuální, navíc časem prověřenou. Stejně jako skladby Johanna Sebastiana Bacha ani hudba Beatles pro mě - samozřejmě ve svém žánru - nikdy nevyjde z módy.David Eben, vedoucí souboru Schola Gregoriana Pragensis: Moje první setkání s Beatles se odehrálo v roce 1969, když mi byly čtyři roky. Můj nejstarší bratr Kryštof tehdy přivezl ze svého na dlouho posledního - výletu do západního Německa LP Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. Poslouchal jsem ji téměř denně a písničky jsem uměl reprodukovat jakousi fonetickou angličtinou, aniž bych rozuměl jedinému slovu. Členy skupiny jsem rozlišoval pouze podle barev jejich uniforem na obalu: John byl prostě Zelený, Paul Modrý, George Oranžový a Ringo Červený. A tak, i když jsem se později seznámil i s většinou dalších desek Beatles, zůstala mi jasná preference pro "Seržanta". Dodnes obdivuji svěžest a kontrastnost melodií, nápadité aranžmá a na svou dobu jistě revoluční dramaturgii celé desky.Jan Jirásek, skladatel: S Beatles vstoupil do světa nový fenomén, který byl jednoduchý, současný a pravdivý. To vše mu zůstalo. Bez Beatles by žádný hudební žánr nebyl tím, čím se stal po Beatles, vážnou hudbu nevyjímaje.Pavel Šporcl, houslista: Mám písničky od Beatles moc rád. V době, kdy jsem poslouchal výhradně klasickou muziku, byli Beatles prakticky jediní popíci, které jsem měl rád. Dnes už poslouchám všechno, ale k Beatles se neustále vracím. I třeba tím, že Yesterday občas hraji jako přídavek na svých koncertech.Václav Riedlbauch, generální ředitel České filharmonie: Raketový start a běsnění kolem skupiny Beatles šlo zpočátku mimo mne. Přece jen bývá běžný konzervatorista hudebně orientován celkově jinak. Přesto jsem Beatles potkal díky svému spolužáku na pražské konzervatoři, který naopak "svodům" jejich hudby a hudby dalších skupin zcela podlehl. Byl to František Čech, v tom čase ještě bez Ringa. Pominu-li vliv Beatles na tehdejší módu a vlastně i způsob života mnohých lidí (mimochodem: při retrospektivách filmů a televizních záběrů se nestačím divit, jak ta jejich poměrně krotká vizáž mohla působit takové šoky), oceňuji z velkého časového odstupu hudební kvality písní Beatles, to, jak poznamenali vývoj na dlouhou dobu. Z čistě skladatelského hlediska si vážím melodických nápadů a harmonických postupů a v neposlední řadě i instrumentační háv jejich tvorby. Byl to prostě originál a to je vždycky vzácnost.