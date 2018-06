Jágrovy lásky se poprvé sešly na molu

VELKÁ FOTOGALERIE ZDE

„Asi to byl záměr Beaty, ale nepřipravila nás na to. Najednou jsme se vedle sebe objevily na molu. Bylo to při závěrečném finále. Ale nemilé překvapení to nebylo. Zvládly jsme to, jsme obě profesionálky,“ tvrdí Verešová.

Ačkoli se navzájem dosud neznaly a nikdy předtím spolu nemluvily, nebyly si nesympatické. Stihly spolu prohodit jen pár vět týkajících se především choreografie.

„Mluvily jsme spolu pracovně. V téhle branži panuje diplomacie a nadhled nad věcmi, takže člověk neřeší soukromé záležitosti. Hlavně máme každá úplně jiný styl života. Já studuju, jsem hodně v zahraničí, ona už je maminka a přijímá zakázky trochu jiného žánru. Brala jsem to jako příjemné střetnutí a poznání. Je to fajn holka,“ míní Verešová.

Rajská: Byla to náhoda

"Byla to úplná náhoda," dušuje se návrhářka. "Andrejka pro mě předvádí nepřetržitě a Iva šla na mé přehlídce před několika lety. Vzpomněla jsem si na ni a říkala jsem si, že obě jsou to hvězdy a měly by jít na závěr ve svatebním," líčí zrod nápadu Beata Rajská.

Že měly společného Jágra, to prý Beatě došlo až při závěrečných zkouškách šatů. "Už jsem to musela dotáhnout do konce," vzpomíná a obě modelky chválí. "Holky to zvládly, jsou to profesionálky.

Reality show modelce nechybí

Ivě Kubelkové mateřství na kráse neubralo. Zůstala pověstně štíhlá a vnadná, o čemž se mohli přesvědčit ještě donedávna i diváci televizních nočních show VyVolených. Práce ji však příliš zatěžovala, a tak Iva dala přednost své Natálce.

"Reality show mi nechybí. Upřímně řečeno, když má člověk miminko, tak to centrum zájmu je někde jinde. Ale když jsem v Čechách a mám tu možnost, tak soutěž sleduji."

Nabídek na moderování nejrůznějších akcí Ivě pochopitelně přibylo a pokud je přijme, snaží se je skloubit s mateřskými povinnostmi. Cosi, dosud tajného, plánuje opět s některou z českých televizí. "Něco řeším, ale to samozřejmě nemohu prozradit."

Iva zatím svatbu nechystá

"Máte ten pocit?," odpověděla Kubelková na lichotku, že byla na přehlídce zlatým hřebem večera. A co svatba ve skutečnosti? "Za deset let v modelingu jsem už svatebních šatů oblékla tolik, že už se mi do nich ani nechce," směje se svobodná maminka.

Jednoznačné stanovisko na manželství ale ve skutečnosti nemá. "Když je to, tak je to fajn, ale když to není, tak je to taky fajn. Svatba není nic nutného. Nebýt vdaná, není není žádný handicap," řekl Iva a upřesnila, že zatím svatbu neplánuje. "V nejbližší době ne," uvedla doslova.