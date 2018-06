Jágrovi fandí jeho bývalé lásky

Každá měla ráda hokej i předtím, než si s nejdražším hokejistou světa Jaromírem Jágrem něco začala. Díky němu však tento sport všechny prožívaly mnohem intenzivněji. Budou fandit svému expříteli? Uvidí se spolu v průběhu šampionátu?

Andrea si turnaj vychutná

Andrea se bojí na otázku, zda ji Jágr pozval na nějaký zápas, cokoli odpovědět. "Já něco řeknu a už se to všelijak překroutí. Nebudu se k tomu raději vůbec vyjadřovat. Máme s Jaromírem stále pěkný vztah, jsme kamarádi. Samozřejmě mu fandím a budu mít radost, když se mu bude dařit a pomůže týmu umístit se na co nejlepším místě," řekla modelka, která bude coby rodilá Slovenka fandit kromě Čechů také Slovákům.

Nejvíc by si přála, aby se oba týmy dostaly do finále. "Žiji v Čechách a měla jsem přítele Čecha, takže mi český hokej zůstal jistým způsobem v krvi. Nemůžu ale upřednostňovat nikoho. Oba týmy jsou pro mě jako dvě děti, kdy nemůžete ani jednomu z nich nadržovat. Rozhodně budu fandit oběma stejně a budu mít radost z vítězství obou," přiznává Verešová, která si hokejový svátek vychutná v Čechách. Dodělává si totiž zkoušky na právnické fakultě a hokej ji prý tentokrát bude při učení příjemně rozptylovat.

Za čtyři roky, co byla Jágrovou přítelkyní, viděla nespočet zápasů. "V Americe jsem chodila na každý zápas. To byl takový nepsaný zákon. Nakonec i včera jsem se byla poprvé podívat se sestrou a jejím přítelem a pár kamarády v Sazka Areně na posledním přípravném zápasu naší reprezentace s Kanadou. Byla jsem hrozně zvědavá na tu velkolepou halu, tím spíš, že tady nebudu na zahájení, protože se po dlouhé době chystám domů na Slovensko."

Iva bude fandit u televize

Modelka Iva Kubelková, se kterou Jágr chodil dva roky, se na hezký hokej prý vždy ráda podívá. Raději však v televizi než naživo. Proto jí ani moc nevadí, že v době mistrovství světa bude pracovně v zahraničí a fandit bude pouze u televize. Nikoli bouřlivě. "Jsem vcelku kultivovaný tichý fanoušek, příliš se u zápasů neprojevuji," říká Iva, která se jinak stále věnuje modelingu, moderování společenských akcí a divadlu. Když má volno, maluje. Na jaro příštího roku připravuje výstavu olejových obrazů s názvem Benares - město světla.

Nicol má hokej v krvi

Bývalá moderátorka Televizních novin na Nově Nicol Lenertová, která nyní pracuje v jisté stavební firmě, se po boku Jaromíra Jágra dlouho neohřála. Více než o mileneckém vztahu mezi ní a Jágrem se mluvilo o vztahu kamarádském.

Do hokeje ji Jaromír příliš zasvěcovat nemusel - poměrně dobře mu rozumí, protože už dávno předtím chodila v rodném Liberci na extraligové zápasy a pravidelně prý sleduje každé mistrovství světa. "Hokej budu sledovat samozřejmě i letos. Do Sazka Areny se ale podívám až při nějaké jiné příležitosti. Zatím jsem ji viděla, jen když se stavěla. Jaromír mě na žádný zápas nezval, myslím, že má teď jiné myšlenky. Každopádně držím všem klukům pěsti, jak je u mě zvykem. Bylo by fajn, kdyby titul zůstal doma," přeje si Nicol Lenertová.