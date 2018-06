Jágrova přítelkyně: Svíčkovou pořád neumím

Už umíte svíčkovou?

Abych řekla pravdu, tak zatím neumím. V Americe je to docela těžké, protože produkty jsou tam úplně jiné. Třeba mouka. I když mám kolikrát některé věci dovezené z domova, stejně jídlo ve finále díky nějaké ingredienci pořízené v Americe dopadne jinak.

Teď ale trávíte léto v Česku, nesnažíte se své kuchařské umění vylepšit?

Přiznám se, že to tady beru jako relaxační pobyt a vaření nechávám spíš na paní Jágrové. Jsem ráda, že si můžu odfrknout, v Americe je to všechno na mně.

Jaká je podle vás maminka Jaromíra Jágra? Mluví se o ní jako o postrachu všech jeho potenciálních přítelkyň, některé s ním prý dokonce nevydržely kvůli ní...

Nesouhlasím s ničím, co o ní bylo napsáno či řečeno, jsou to všechno fámy. Vůbec není přísná. Je to naopak strašně příjemná a sympatická paní, která chce jen to nejlepší pro svého syna. Zkrátka klasická maminka.

Takže vám do života nemluví, nic nevytýká, ani přehnaně neradí?

Nepamatuju si okamžik, kdy by mi něco vytýkala. Jelikož ji beru jako zkušenou paní a myslím, že se v domácnosti umí otáčet, tak si od ní naopak ráda nechám poradit. Ona je podle mne typ, kterého těší, když může poradit a předat své zkušenosti.

Co tedy sama zvládnete uvařit?

Jára má rád taková ta klasická česká jídla, jako jsou řízky, bramborová kaše, špagety s boloňskou omáčkou, rajskou, kuře na paprice.

To všechno opravdu umíte?

Už to umím... Do té doby, než jsem byla s Jardou, jsem to v podstatě nepotřebovala, ale od té doby, co jsem s ním, tak se to ráda učím.

Vaříte podle kuchařek?

Kuchařku žádnou nemám. Když mi něco chutná, seženu si na to recept. Hodně jich mám samozřejmě od paní Jágrové, to jsou právě ta typická česká jídla, která má rád. Některé mám i od Gabči, partnerky Martina Straky. S ní se hodně stýkám v Americe a hodně mi pomáhá i s vařením, třeba s rajskou nebo kuřetem na paprice. Opravdu si to vaření užívám, je to pro mě zase něco nového a vařím s láskou. Nejčastěji asi kuřecí na paprice, to chutná moc i mně a jsem ráda, že už ho taky umím a můžu si ho uvařit i někdy pro sebe.

Už jste někdy uvařila něco, co se nedalo jíst a Jaromír vám to vrátil?

Jára je vděčný jedlík, v životě se mi snad nestalo, že by mi zkritizoval jídlo a nebo mi řekl, že to jíst nebude. Možná to bude tím, že vařím s láskou, jak už jsem říkala. Je to asi fakt dobrý.

V Česku se spekuluje o vaší svatbě, proběhlo už několik termínů, uděláte v tomto směru jasno?

Nevím, kdo na to přišel, nic takového v plánu není. Neříkám, že se nechci vdávat, jednou určitě ano, ale momentálně na to vůbec nemám pomyšlení. Vyhovuje mi takový vztah, jaký máme teď, a myslím si, že pokud v tom nejsou děti, tak svatba není zase tak důležitá. Svobodná matka bych být ale nechtěla. Jsme spolu od začátku minulého léta a nepřijde mi vůbec, že bychom měli postoupit do nějaké jiné fáze našeho vztahu.

Neproběhla nějaká krize? Je všechno mezi vámi v pořádku?

Všechno je v pořádku, i když nemůžu mluvit za Jaromíra. Já jsem ale spokojená.