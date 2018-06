Jágra a topmodelky přilákala miminka

FOTOGRAFIE ZDE

"Jsme kamarádky, držíme při sobě. Pořádně jsme se daly dohromady loni v září. Vidíme se více při takových akcích než při práci," komentovala setkání se svými kolegyněmi Petra Němcová.

Modelka přiletěla do Olomouce až z New Yorku. Přiznala, že se již pomalu vrací po ničivé pohromě v Thajsku, kterou zažila na vlastní kůži, k práci. - více zde

"Příští týden začnu fotit pro nadační projekt na pomoc dětem v Thajsku. Jeho smyslem je vybudovat školy, které byly smeteny vlnou. V září se zároveň vrátím i do práce. Svou práci mám ráda, ale budu si nyní už vybírat takovou, která by se dala skloubit s charitou," dodala Němcová.

Verešová dorazila s Jágrem

Na zahradní party, jejímž smyslem bylo získat peníze na projekt, vplula na vysokých podpatcích v hnědých šatech s mírným zpožděním také modelka Andrea Verešová v doprovodu hokejisty Jaromíra Jágra.

S měsíčním kojencem v náručí se Verešová vyznala ze svých pocitů: "Je to nádherné. Já mám třítýdenní neteř, takže už jsem si to vychutnala. Každá žena má v sobě pocit a radost z toho držet dítě v náručí. Ale pak začnou převládat pocity zodpovědnosti. Asi ještě není vhodná doba, protože takové miminko by asi strádalo, kdybych se mu nemohla věnovat pořád."

Se zvláštními pocity nahlížel do pokojů dětí také hokejista a přítel Verešové Jaromír Jágr. "S Jágr Teamem jsme navštěvovali dětské domovy, ale u tak malých dětí jsem ještě nebyl. Já bych si bez rodičů těžko dokázal představit život a hlavně bych nedokázal to, co jsem dokázal. Na druhou stranu děti, které musejí bez rodičů vyrůstat, jsou hrozně psychicky silné," řekl Jágr.

Vařeková pomáhala Maxové

Patronkou kojeneckého ústavu v Olomouci je topmodelka Veronika Vařeková. Její podpora se soustředí právě na projekt, který je zaměřen na přebudování kojeneckého ústavu na zařízení podobné uspořádání rodiny. - více zde

Náklady ve výši 900 000 korun hradí Nadace Hilaria, zbytek peněz se podařilo získat Vařekové od sponzorů. "Narodila jsem se v Olomouci, je mi to tady blízké. Pomáhala jsem i s akcí Tereze Maxové. Před měsícem jsem zajela do kojeneckého ústavu a rozhodla se pomoci. Měla jsem na získání peněz jen dva týdny. Nakonec se nám podařilo získat 550 000 korun. Je to můj první projekt, byla to pro mě škola," řekla Vařeková.