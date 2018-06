Nový pár Jágr a Bartošová? Pokusím se s ní domluvit, vtipkuje hokejista

"Docela jsem se zasmál. Sázková kancelář Fortuna vypsala kurz 8 000:1 na to, že moje další partnerka bude Iveta Bartošová. To už za to stojí! Pokusím se s ní nějak domluvit, respektive s jejím současným přítelem Rychtářem, jestli do toho nechtějí jít," napsal Jágr na své facebookové stránce.

Ze vztahu hokejisty se zpěvačkou by mohli profitovat také jeho fanoušci. V případě, že by se dali dohromady, hned by je informoval, aby si mohli vsadit.

"Pokud bychom se domluvili, dal bych vám včas vědět, každá vsazená stokoruna by vám přinesla skoro milion! Většinu peněz bychom dali na charitu, ale i tak si myslím, že bychom pořád byli nejbohatší hokejová rodina," píše Jágr, který má i případný záložní plán.

"A když to nevyjde, pořád máme v záloze Halinu Pawlowskou s kurzem 1 000:1. A to je pořád slušný! Budu vás průběžně informovat, jak se situace vyvíjí," dodal hokejista.

"Pravděpodobně jsme podcenili Jaromírův vkus, takže jsme zatím reagovali kurzovou úpravou a situaci samozřejmě budeme dále sledovat," řekl iDNES.cz mluvčí Fortuny Petr Šrain.

Jaromír Jágr se s Innou Puhajkovou rozešel na začátku listopadu po šesti letech. Před ní chodil dva roky s modelkou Ivou Kubelkovou, potom pár měsíců s moderátorkou Nicol Lenertovou, čtyři roky s modelkou Andreou Verešovou a krátký románek měl i s moderátorkou Lucií Borhyovou.