Jágr své nové přítelkyní dělá bodyguarda

Inna se živí jako modelka a podle Jágra na její přítomnosti v Karlových Varech není nic zvláštního. V minulých týdnech se přece spolu objevili na veřejnosti už několikrát a před novináři se nikde neschovávali.

"Ona nebyla nikde zavřená. Byli jsme spolu na více akcích, škoda, že jste tam nebyli vy. Ale pravda, asi jsem vás špatně informoval, nebo do takových klubů nechodíte a máte to zakázané od manželek," žertoval s novináři spokojený hokejista.

Svou lásku Jaromír neopouští na jediném kroku a snaží se ji před okolím všemožně bránit. "Není to pro ni jednoduché, já ji zcela chápu. Ona není typ člověka, který takové akce vyhledává. Byla nervózní, ale myslím, že to zvládla, a jsem za to rád," ocenil klid své křehké blondýnky, se kterou se seznámil letos na jaře, její osobní strážce.

V Karlových Varech se milenci moc dlouho nezdrželi a ještě v noci odjeli společně do Prostějova. Odsud ale ještě zamíří na Velkou cenu v Brně. "Hlavně proto, že Inna má ráda motorky. Pak ale zůstanu v Prostějově a budu celý týden hrát a trénovat," prozradil Jágr.