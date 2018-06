Jágr nachytal chlapíka, jak veze železo ze stadionu. Vrať to, křičel

"To je naše. Tak to pěkně vrať!" zavolal na muže s vozíkem Jágr, který je většinovým majitelem kladenského hokejového klubu.

"No, to víš, že jo, vždyť jsem to dostal," odpověděl mu chlapík na odchodu.

"Už tě tady nechci vidět," prohlásil poté Jágr, vedle něhož stála jeho bývalá přítelkyně Iva Kubelková. Ta byla počínáním sběrače trochu překvapená, ale přesto pobavená.

"Vždyť ti tady rozkrádá zimák," řekla moderátorka Top Star magazínu, na což Jágr odvětil, že stadion je města a sběrač může přijít znovu.

Přestože se natáčelo už před pár týdny, Jágr až nyní video zveřejnil na své facebookové stránce.

"To, že nám na zimáku berou železo, to zatím neřeším. Ale to, že každý soupeř, který přijede hrát do Kladna, nám bere body, mně začíná vadit," napsal hokejista, který hraje za New Jersey a jehož tým do nové sezony vstoupí ve čtvrtek 3. října v Pittsburghu.