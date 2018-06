Jaggerová se svlékne pro Playboy

Dvacetiletá kráska, která v současné době dělá modelku pro kosmetickou firmu Lancome a španělskou oděvnickou společnost Mango, byla ujištěna, že se za lukrativní sumu - 380 000 dolarů (přibližně 8,7 milionu korun) dočká série "velice vkusných" nahatých fotek.

Její otec se na to ale údajně tvářil zhnuseně. Nechtěl prý, aby kráčela ve šlépějích své matky Jerry Hallové, která se také pohybovala ve světě modelingu.

"Mick se chytal stropu, když se to dozvěděl," prozradil přítel rodiny. "Jenom to potvrdilo jeho nejhorší obavy ze světa, do kterého Elizabeth vstupuje."