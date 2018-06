Jaggerová prý nikdy nemilovala

"Teď v mém životě není nikdo významný. Nikdo mě nedokázal přimět, abych se do něj zamilovala. Muž, který skutečně bude zábavný a bude si umět užívat," posteskla si Liz.

Když se s Seanem rozešla, vyrazila dech nejen jemu samotnému, ale také svým vlastním rodičům. Ti si totiž pochvalovali, že mladý Lennon má na jejich Elizabeth vynikající vliv. Všichni předchozí nápadníci Jaggerovi a Hallové moc nevoněli, především potom kontroverzní herec Michael Wincott, jenž je navíc o pětadvacet let starší než jednadvacetiletá modelka.

Zvláště maminka Jerry byla s potencionálním zetěm, osmadvacetiletým Seanem, nadmíru spokojená. "Jsou tak zamilovaní," chválila si jednou slepě Hallová dceřin vztah, "my si doma u piana zpíváme s Seanem celá rodina. Vypadá teď úplně jako John a píše navíc krásné básně."

Elizabeth, která v současné době dělá modelku pro kosmetickou firmu Lancome a španělskou oděvnickou společnost Mango, ovšem tvrdí, že ji rodiče do vztahů ani do práce nemluví.

Odmítá nařčení médií, že by jí snad otec Mick ve čtrnácti zakazoval práci modelky. "Můj otec je na mě velmi pyšný, bez ohledu na to, co bylo napsáno. A já navíc vždycky ráda poslechnu rady své matky. Ona mi říká, že je nejdůležitější uchovat si dobré postavení," tvrdí Elizabeth.