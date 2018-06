Jagger sháněl Saudkovu knihu

"Něco se muselo stát. Je to asi moje devátá nebo desátá kniha v pořadí, nepočítám to, ale je rozhodně jiná," nechápe sedmašedesátiletý Jan Saudek. "Proč ze tří stovek snímků, které jsem do nakladatelství Arena Editions poslal, zařadili prudérní Američané právě tyhle, nechápu. V mém osobním výběru by jich bylo nesporně mnohem méně tak zranitelných. Mou snahou rozhodně není prvoplánově šokovat."

Novou knihu potom Jan Saudek "otestoval" i na dvou přítelkyních, prostitutkách, které mu stávají modelem. Obě ho sice ujistily, že v knize jde o čisté umění, ale Jan Saudek stále váhá: "Je tam taková nevšední kombinace nevinnosti s až zákeřnou zvráceností, která napovídá, že se ta kniha může stát trhákem, ale přiznám, že na mě je to možná trochu silné."

Jan Saudek, který se v nejbližší době těší i na živý na přírůstek do rodiny, potomka její přítelkyně Sáry a Saudkova syna Samuela, je stále v neobyčejné fyzické kondici. V týž den, kdy se jeho kniha v pražském Paláci knihy Luxor prodávat, dokonce udělal osobní rekord: sto dva kliků na jediný zátah.

"Mohl jsem i pokračovat, ale řekl jsem si, že stotřicítku si ještě nechám, abych se měl na co těšit. Tak jako na svou příští knihu. Tu jsem se tentokrát rozhodl sestavit sám."