Jagger se pokouší získat zpět Hallovou

Jenže texaská modelka rockerovy zamilované výpady jaksi bojkotuje.



Jejich manželství se definitivně zhroutilo poté, co si Mick před pár lety pořídil další ze svých nemanželských dětí, tentokrát syna Lucase s brazilskou modelkou Lucianou Moradovou.



Plavovlasá i v 47 letech půvabná a šarmantní Hallová ale o velkolepé usmíření s exmanželem nejeví zájem.



"Jerry o dopisech řekla svým přátelům v Los Angeles a ačkoli byla dojatá, ví, že o takový návrat nestojí," říká jeden z nich.



"Jsou přátelé, mají spolu děti, vždycky bude Mick v jejím životě - ale ne tímto způsobem." Jerry má totiž všech pět pohromadě a je jí jasné, že svého bývalého muže ani jeho zvyky změnit nemůže.



Modelingová hvězda Jerry Hallová navíc prožívá novou lásku s milionářem Timem Attiasem. Jerry se potkala s o deset let mladším Timem před dvěma lety krátce po rozvodu s Mickem Jaggerem. Od té doby jsou nerozlučný pár.



Ke cti by štíhlé, vysoké, plavovlasé manekýně mělo sloužit, že po dvaceti letech společného života s Jaggerem o něm i dnes mluví jako o dobrém chlapovi. Chce se však vyhnout dalšímu zklamání. "Ženy se mu od jeho 18 let samy nabízely jako na podnose a on se v tomhle směru nezmění," říká jeden z Jerryiných přátel. "Ale u nich dvou člověk nikdy neví," dodává.

