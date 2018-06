Jadran Šetlík: Největší dárek je rodina!

Pogratulovat nepřijeli pouze kamarádi z Prahy, ale hlavně přátelé z New Yorku, Moskvy a dalších koutů světa. Mezi gratulanty se s foťákem pohybovala také Šetlíkova dcera Carin, která ulovila několik cenných obrázků do rodinného alba.

„Všichni se pěkně usmívejte, protože je mezi vámi ještě můj syn Adrian, který Vás natáčí na kameru,“ upozornil oslavenec s patřičnou dávkou profesionality své hosty.

Giovanna se najedla, pak se děsila

Ještě ani nezačal oficiální přípitek a Giovanna Roklová už držela v ruce talíř s italskými pochoutkami, které se na večírku servírovaly. Při pohledu z okna jí však rychle slehlo, protože tou dobou se Českem hnal orkán. „Já jsem z toho zničená, protože mám krásnou anglickou zahradu na Karlštejně a úplně vidím, jak padají ty stoletý stromy,“ hrozila se Roklová při pohledu na řádící vichr.

Brabec byl odhalen

Hudebník Lubomír Brabec se s Jadranem Šetlíkem potkávají velmi často. I když jsou pracovně rozlítaní po všech kontinentech, vždycky se pak rádi potkají a dopřejí si nějakou tu radůstku. Ač byl oslavencem Šetlík, byl to právě on, kdo si připravil dar pro Brabce. „Připravil jsem unikátní portrét, který pomocí fotografie přenesené na plátno působí jako pravý obraz,“ sdělil při slavnostním odhalení.

Jadran Šetlík: Stal jsem se už potřetí otcem, napravím se!

Tím bezesporu největším dárkem poslední doby je narození dcery Sofie. Jak moc vám tato radostná událost změnila život?

Ani moc nějaké zásadní změny nepociťuji. Partnerka Gabriela byla stejně vždycky se mnou, protože pracuje jako vizážistka a stylistka. Jen teď malá jezdí s námi. Pochopitelně je to nový přírůstek do rodiny, což přináší určitou zodpovědnost a starost, ale zatím je to jedna velká radost.

Pečujete o dcerku aktivně nebo některé „záležitosti“ necháváte na partnerce?

Přiznám se, že dcerku nepřebaluji ani nekoupu, ale na druhou stranu tomu rád přihlížím. Co se týče nákupu dětského oblečení, tak ne že bych neměl vkus, ale takové věci většinou vybíráme s partnerkou společně. Navíc teď toho ani moc nekupujeme, protože jsme dostali od přátel tolik dárků, že malá Sofia je na dlouhou dobu bohatě vybavená.

Syn Adrian i dcera Carin se po vašem vzoru věnují focení. Pozorujete u tříměsíční Sofie už nějaké umělecké vlohy?

Ve třech měsících je těžko něco sledovat, ale mám jednu indicii, že tam nějaký zájem o umění je. Mám jednu nádhernou fotografii Sofie z druhého dne po jejím narození, kde svírá pěstičku před okem stejně tak, jako když já si vytvářím umělý hledáček. Jestli tohle je předzvěst něčeho takového, budu jedině rád.

Jste umělecký fotograf. Bude mít dcerka Sofie bohaté fotoalbum?

Říká se „kovářova kobyla“… I když jsem fotograf, své děti jsem v tomto smyslu dosud trochu zanedbával. Dceru Carin fotím každých pět let, ale dnes už má jedenadvacet a tu „dvacetiletou“ fotku jsem jaksi ještě nestihl. Věřím, že se v tomto napravím a alespoň Sofia bude mít už dost fotografií.